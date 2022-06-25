Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+24°C
  • 751 мм рт.ст.
  • 64% влажность
  • С, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44540
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 11:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школьников учат, как общаться с собакой, чтобы не испугать ее и чтобы она не напугала вас. Корреспондент "НГ" побывал на встречах, которые волонтерки ОО «Надежда плюс kst» провели в школах №№ 1 и 2 Тобыла.
Читать новость

юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2612
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 11:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если нападает уличная шавка, то помогает простой метод - нагнуться, как будто поднимаешь с земли камень и замахнуться. Шавка сразу убежит. Если нападает бойцовская или сторожевая собака, то тут эффективнее всего быстро раскрошить в руке сигарету и табачком в нос собакену. Вдохнувшей табака собаке будет явно не до вас. Так же очень хорошо помогает прыснуть собаке перцовым баллончиком.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11260
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 16:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Да было такое . Чет красивая собака гаф, гаф. Я устал и нагнулся, она испугавшись отошла на метров много. А так ваще Путин молодец ).
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2612
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 16:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А так ваще Путин молодец ).

да, будет молодец, когда застрелится
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11260
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 16:35
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Дай бог ему здоровье и сил. И пусть он доведёт войну до логического конца. И нациков вылечим и юле поможем .
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2612
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 16:46
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Дай бог ему здоровье и сил.

посмотрим, как долго он с саркомой протянет.
Цитата:
Vit:
И пусть он доведёт войну до логического конца.

Ты думаешь ему хватит силы воли, как Гитлеру, цианистый калий выпить?
Цитата:
Vit:
И нациков вылечим

Да, искренне надеюсь, что россияне как и немцы рано или поздно искренне покаются за нацизм.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева, Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS