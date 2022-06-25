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≡ Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность населения: мнение социолога
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44540
Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность населения: мнение социолога
Отправлено: 25.06.22 - 16:03
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На фоне падающих доходов люди идут в банк, ломбард или за микрокредитом под высочайший процент, и всё туже затягивается петля у тех, кто пытается обслуживать три-четыре кредита. Пока никто не может точно предсказать, чем закредитованность обернётся для экономики и что ждёт тех, кто оказался в долговых ямах. Своим мнением относительно истинного масштаба проблемы поделилась социолог.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11260
Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...
Отправлено: 25.06.22 - 16:03
#1
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Ну как вариант можно к Марику зайти. А то он чет красиво живёт) пускай кормит форумчан
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