Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 14:53
Без старика то, Безумца ничто в моск не лезет, 8 лет одно и тоже..
Смешно с вас..
Ахда, денацификацию выдумали..
Смешно с вас..
Ахда, денацификацию выдумали..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 14:56
Цитата:
Это у тебя понималка просто невоспринималка. А так это не три а восемь лет назад. для обсуждения с пониманием нужно. Но тут случай исключительный.
111:
Нет у вас товарищи новых аргументов, потому вытащили те, что уже обсуждали, года три наверно..
Нет у вас товарищи новых аргументов, потому вытащили те, что уже обсуждали, года три наверно..
Это у тебя понималка просто невоспринималка. А так это не три а восемь лет назад. для обсуждения с пониманием нужно. Но тут случай исключительный.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 14:58
Цитата:
Хм..
Ты тоже кайфанул?
Мы это обсуждали года три, с 2014го по 2017й, пока временно не пресекли!
Тебе память что ли отшибло?
Эл-починно:
Это у тебя понималка просто невоспринималка. А так это не три а восемь лет назад.
Это у тебя понималка просто невоспринималка. А так это не три а восемь лет назад.
Хм..
Ты тоже кайфанул?
Мы это обсуждали года три, с 2014го по 2017й, пока временно не пресекли!
Тебе память что ли отшибло?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 14:59
Цитата:
_____-----Исправил
111:
Какая то битая ссылка..
Какая то битая ссылка..
_____-----Исправил
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:00
Цитата:
Не, у менявсё норм. Вот у тебя с этим делом точно швах.
Или напомнить, как ты тут Путина хвалил, до режима чтение.
111:
Тебе память что ли отшибло?
Тебе память что ли отшибло?
Не, у менявсё норм. Вот у тебя с этим делом точно швах.
Или напомнить, как ты тут Путина хвалил, до режима чтение.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:00
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:00
Цитата:
Ты хоть различаешь слова, обсуждали три года и то, что было 8 лет назад?
Или опять Фейк?
И мы ничего не обсуждали?
Уж тут то не коси..
[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 15:01]
Эл-починно:
так это не три а восемь лет назад. дл
так это не три а восемь лет назад. дл
Ты хоть различаешь слова, обсуждали три года и то, что было 8 лет назад?
Или опять Фейк?
И мы ничего не обсуждали?
Уж тут то не коси..
[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 15:01]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:03
Цитата:
Ну и как у тебя 3 года в 8-мь лет вписываются, оригинально.
или наоборот.
[Исправлено: Эл-починно, 25.06.2022 - 15:04]
111:
Ты хоть различаешь слова, обсуждали три года и то, что было 8 лет назад?
Ты хоть различаешь слова, обсуждали три года и то, что было 8 лет назад?
Ну и как у тебя 3 года в 8-мь лет вписываются, оригинально.
или наоборот.
[Исправлено: Эл-починно, 25.06.2022 - 15:04]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:04
Цитата:
Хвалил бы, если бы не знал, что тот начал заниматься вместо денацификации, просто геноцидом против мирных жителей Украины..
Ведь ничего тогда, кроме российских каналов не смотрел.
Эл-починно:
как ты тут Путина хвалил, до
как ты тут Путина хвалил, до
Хвалил бы, если бы не знал, что тот начал заниматься вместо денацификации, просто геноцидом против мирных жителей Украины..
Ведь ничего тогда, кроме российских каналов не смотрел.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:05
Цитата:
Потому что мы это обсуждали.
Три года, потом запрет тут пошел.
Ты все восемь лет тут обсуждал эту ситуацию?
Не помню.
Эл-починно:
Ну и как у тебя 3 года в 8-мь лет вписываются, оригинально
Ну и как у тебя 3 года в 8-мь лет вписываются, оригинально
Потому что мы это обсуждали.
Три года, потом запрет тут пошел.
Ты все восемь лет тут обсуждал эту ситуацию?
Не помню.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:06
Цитата:
Из 8ми, я отсутствовал два с половиной.
Остается два с половиной, когда тут этого не обсуждали.
От слова вообще.
Эл-починно:
тебя 3 года в 8-мь лет
тебя 3 года в 8-мь лет
Из 8ми, я отсутствовал два с половиной.
Остается два с половиной, когда тут этого не обсуждали.
От слова вообще.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:06
Цитата:
Вот оно что, пропаганда с человеками, которые сами думать не могут, делает.
Посмотрел то, одно мнение, посмотрел другое - другое мнение.
111:
Ведь ничего тогда, кроме российских каналов не смотрел.
Ведь ничего тогда, кроме российских каналов не смотрел.
Вот оно что, пропаганда с человеками, которые сами думать не могут, делает.
Посмотрел то, одно мнение, посмотрел другое - другое мнение.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:06
Итого я лично принимал обсуждение только три года.
Так ясно?
Так ясно?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:08
Цитата:
Да это то меня меньше всего интересует. Лучше бы было, что б и вовсе не принимал.
111:
Итого я лично принимал обсуждение только три года. Так ясно?
Итого я лично принимал обсуждение только три года. Так ясно?
Да это то меня меньше всего интересует. Лучше бы было, что б и вовсе не принимал.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:09
Цитата:
Не могу смотреть только одно мнение, это вранье..
И не собираюсь как пропагандисты войны, которую ее оправдывают, по их зову ехать и убивать, мародерствовать, грабить..
Ну вот такой вот я и у меня свое мнение..
А не этих вмяких гог и Мельниченко..
Эл-починно:
Посмотрел то, одно мнение,
Посмотрел то, одно мнение,
Не могу смотреть только одно мнение, это вранье..
И не собираюсь как пропагандисты войны, которую ее оправдывают, по их зову ехать и убивать, мародерствовать, грабить..
Ну вот такой вот я и у меня свое мнение..
А не этих вмяких гог и Мельниченко..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: drakon, lavprof, Гога, Эл-починно, 111
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать