Отправлено: - 14:56

111:

Нет у вас товарищи новых аргументов, потому вытащили те, что уже обсуждали, года три наверно..

Цитата:Это у тебя понималка просто невоспринималка.А так это не три а восемь лет назад. для обсуждения с пониманием нужно. Но тут случай исключительный.