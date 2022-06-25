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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 215 из 216«1...213214215216»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14949
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 14:53
#3211
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Без старика то, Безумца ничто в моск не лезет, 8 лет одно и тоже..
Смешно с вас..
Ахда, денацификацию выдумали..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
233
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 14:56
#3212
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Цитата:
111:
Нет у вас товарищи новых аргументов, потому вытащили те, что уже обсуждали, года три наверно..

Это у тебя понималка просто невоспринималка. :lol: А так это не три а восемь лет назад. для обсуждения с пониманием нужно. Но тут случай исключительный. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14949
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 14:58
#3213
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Цитата:
Эл-починно:
Это у тебя понималка просто невоспринималка. А так это не три а восемь лет назад.

Хм..
Ты тоже кайфанул?
Мы это обсуждали года три, с 2014го по 2017й, пока временно не пресекли!
Тебе память что ли отшибло?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 14:59
#3214
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Цитата:
111:
Какая то битая ссылка..

_____-----Исправил
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
233
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:00
#3215
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Цитата:
111:
Тебе память что ли отшибло?

Не, у менявсё норм. Вот у тебя с этим делом точно швах. :lol:
Или напомнить, как ты тут Путина хвалил, до режима чтение. :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:00
#3216
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14949
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:00
#3217
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Цитата:
Эл-починно:
так это не три а восемь лет назад. дл

Ты хоть различаешь слова, обсуждали три года и то, что было 8 лет назад?
Или опять Фейк?
И мы ничего не обсуждали?
Уж тут то не коси..

[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 15:01]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
233
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:03
#3218
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Цитата:
111:
Ты хоть различаешь слова, обсуждали три года и то, что было 8 лет назад?

Ну и как у тебя 3 года в 8-мь лет вписываются, оригинально. :lol:
или наоборот. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 25.06.2022 - 15:04]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14949
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:04
#3219
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Цитата:
Эл-починно:
как ты тут Путина хвалил, до

Хвалил бы, если бы не знал, что тот начал заниматься вместо денацификации, просто геноцидом против мирных жителей Украины..
Ведь ничего тогда, кроме российских каналов не смотрел.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14949
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:05
#3220
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Цитата:
Эл-починно:
Ну и как у тебя 3 года в 8-мь лет вписываются, оригинально

Потому что мы это обсуждали.
Три года, потом запрет тут пошел.
Ты все восемь лет тут обсуждал эту ситуацию?
Не помню.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14949
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:06
#3221
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Цитата:
Эл-починно:
тебя 3 года в 8-мь лет

Из 8ми, я отсутствовал два с половиной.
Остается два с половиной, когда тут этого не обсуждали.
От слова вообще.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
233
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:06
#3222
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Цитата:
111:
Ведь ничего тогда, кроме российских каналов не смотрел.

Вот оно что, пропаганда с человеками, которые сами думать не могут, делает.
Посмотрел то, одно мнение, посмотрел другое - другое мнение.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14949
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:06
#3223
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Итого я лично принимал обсуждение только три года.
Так ясно?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
233
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:08
#3224
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Цитата:
111:
Итого я лично принимал обсуждение только три года. Так ясно?

Да это то меня меньше всего интересует. Лучше бы было, что б и вовсе не принимал.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14949
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 15:09
#3225
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Цитата:
Эл-починно:
Посмотрел то, одно мнение,

Не могу смотреть только одно мнение, это вранье..
И не собираюсь как пропагандисты войны, которую ее оправдывают, по их зову ехать и убивать, мародерствовать, грабить..
Ну вот такой вот я и у меня свое мнение..
А не этих вмяких гог и Мельниченко..
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