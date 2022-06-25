Отправлено: - 13:23

111:

Никто не умирал и фейк о тех 41 неопознанных трупика..

Цитата:Это ты сам для себя сейчас придумал? Тебе ещё раз цитату привести. Там, девочки, мальчики и ребёнки, про неопознанных трупиках, речи не было.