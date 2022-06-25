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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 210 из 211«1...208209210211»
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Куратор темы: 111
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
219
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:07
#3136
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Цитата:
Гога:

В сегодняшних реалия, это просто не возможно. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:09
#3137
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И вот какая на вид, тяжеленькая штучка..



Старший закончил и этот предпоследний курс на отлично, пришлось раскошеливаться, на 250 тысяч то с копейками..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:12
#3138
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Цитата:
Эл-починно:
Кто такие тогда ребёнок,

Это неопознанные тела..
Или для тебя важно назвать как то кусочки тел, которые разложились и раскиданы в пределах двухсот метров?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:14
#3139
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Ладно, эти данные Фейк..
Никто не умирал и фейк о тех 41 неопознанных трупика..
У Адольфа на войне тоже никто не умирал..
Ведь делая из деток мыло, они в его воспаленном сознании жили, для пользы немецкого общества..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
219
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:16
#3140
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Цитата:
111:
Это неопознанные тела..

Да это уже не важно, ты давай по именам, как во флуде.
Ты главного не понял. Твоя страница фейк. Ещё раз, нажми там на любой язык и получишь, что данная страница не существует.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:16
#3141
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Разбираем комп и вытаскиваем оттуда это..
Интересно, то на много сильнее или как..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:17
#3142
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Цитата:
Эл-починно:
Ты главного не понял.

Главное в этой новости что?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
219
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:18
#3143
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Цитата:
111:
Главное в этой новости что?

Что ты фейки распространяешь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:19
#3144
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Цитата:
Эл-починно:
Твоя страница фейк.

Это не моя страница.
А чья то.
Так, и что там главное, что новости не существует?
Ну так и есть - Фейк!
Тогда откуда ты взял 41 неопознанный трупик?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
219
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:20
#3145
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Цитата:
111:
Тогда откуда ты взял 41 неопознанный трупик?

с твоего фейка.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:21
#3146
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Цитата:
Эл-починно:
Что ты фейки распространяешь.

Ну как то докажи что это фейк, или если не можешь, тогда зачем врать то..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:23
#3147
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Цитата:
Эл-починно:
твоего фейка.

Ты же говоришь нет той страницы.
Опять от слабости прикидываешься?
Ладно, а то бросишь нас, опять на целые сутки..
Согласен с тобой, это я написал по англицки, сам..
Это мой сайт личный..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
219
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:23
#3148
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Цитата:
111:
Никто не умирал и фейк о тех 41 неопознанных трупика..

Это ты сам для себя сейчас придумал? Тебе ещё раз цитату привести. Там, девочки, мальчики и ребёнки, про неопознанных трупиках, речи не было.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:25
#3149
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Подождем другие фейки, только там будет уде больше убитых на спецоперации детей..
Включая и тех, которые опознают, если конечно живы их близкие..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
219
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:26
#3150
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Цитата:
111:
Ты же говоришь нет той страницы.

да, а ты зтого никак не поймёшь. :-o Цитата:
111:
Ладно, а то бросишь нас, опять на целые сутки..

Не. не расслабляйся, ещё пару часов выдержу. Потом в город, может вечером продолжу, ну или завтра. :lol:
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Страница 210 из 211«1...208209210211»
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