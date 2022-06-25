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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:07
Цитата:
В сегодняшних реалия, это просто не возможно.
Гога:
В сегодняшних реалия, это просто не возможно.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:09
И вот какая на вид, тяжеленькая штучка..
Старший закончил и этот предпоследний курс на отлично, пришлось раскошеливаться, на 250 тысяч то с копейками..
Старший закончил и этот предпоследний курс на отлично, пришлось раскошеливаться, на 250 тысяч то с копейками..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:12
Цитата:
Это неопознанные тела..
Или для тебя важно назвать как то кусочки тел, которые разложились и раскиданы в пределах двухсот метров?
Эл-починно:
Кто такие тогда ребёнок,
Кто такие тогда ребёнок,
Это неопознанные тела..
Или для тебя важно назвать как то кусочки тел, которые разложились и раскиданы в пределах двухсот метров?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:14
Ладно, эти данные Фейк..
Никто не умирал и фейк о тех 41 неопознанных трупика..
У Адольфа на войне тоже никто не умирал..
Ведь делая из деток мыло, они в его воспаленном сознании жили, для пользы немецкого общества..
Никто не умирал и фейк о тех 41 неопознанных трупика..
У Адольфа на войне тоже никто не умирал..
Ведь делая из деток мыло, они в его воспаленном сознании жили, для пользы немецкого общества..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:16
Цитата:
Да это уже не важно, ты давай по именам, как во флуде.
Ты главного не понял. Твоя страница фейк. Ещё раз, нажми там на любой язык и получишь, что данная страница не существует.
111:
Это неопознанные тела..
Это неопознанные тела..
Да это уже не важно, ты давай по именам, как во флуде.
Ты главного не понял. Твоя страница фейк. Ещё раз, нажми там на любой язык и получишь, что данная страница не существует.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:16
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:17
Цитата:
Главное в этой новости что?
Эл-починно:
Ты главного не понял.
Ты главного не понял.
Главное в этой новости что?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:18
Цитата:
Что ты фейки распространяешь.
111:
Главное в этой новости что?
Главное в этой новости что?
Что ты фейки распространяешь.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:19
Цитата:
Это не моя страница.
А чья то.
Так, и что там главное, что новости не существует?
Ну так и есть - Фейк!
Тогда откуда ты взял 41 неопознанный трупик?
Эл-починно:
Твоя страница фейк.
Твоя страница фейк.
Это не моя страница.
А чья то.
Так, и что там главное, что новости не существует?
Ну так и есть - Фейк!
Тогда откуда ты взял 41 неопознанный трупик?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:20
Цитата:
с твоего фейка.
111:
Тогда откуда ты взял 41 неопознанный трупик?
Тогда откуда ты взял 41 неопознанный трупик?
с твоего фейка.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:21
Цитата:
Ну как то докажи что это фейк, или если не можешь, тогда зачем врать то..
Эл-починно:
Что ты фейки распространяешь.
Что ты фейки распространяешь.
Ну как то докажи что это фейк, или если не можешь, тогда зачем врать то..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:23
Цитата:
Ты же говоришь нет той страницы.
Опять от слабости прикидываешься?
Ладно, а то бросишь нас, опять на целые сутки..
Согласен с тобой, это я написал по англицки, сам..
Это мой сайт личный..
Эл-починно:
твоего фейка.
твоего фейка.
Ты же говоришь нет той страницы.
Опять от слабости прикидываешься?
Ладно, а то бросишь нас, опять на целые сутки..
Согласен с тобой, это я написал по англицки, сам..
Это мой сайт личный..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:23
Цитата:
Это ты сам для себя сейчас придумал? Тебе ещё раз цитату привести. Там, девочки, мальчики и ребёнки, про неопознанных трупиках, речи не было.
111:
Никто не умирал и фейк о тех 41 неопознанных трупика..
Никто не умирал и фейк о тех 41 неопознанных трупика..
Это ты сам для себя сейчас придумал? Тебе ещё раз цитату привести. Там, девочки, мальчики и ребёнки, про неопознанных трупиках, речи не было.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:25
Подождем другие фейки, только там будет уде больше убитых на спецоперации детей..
Включая и тех, которые опознают, если конечно живы их близкие..
Включая и тех, которые опознают, если конечно живы их близкие..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 13:26
Цитата:
да, а ты зтого никак не поймёшь. Цитата:
Не. не расслабляйся, ещё пару часов выдержу. Потом в город, может вечером продолжу, ну или завтра.
111:
Ты же говоришь нет той страницы.
Ты же говоришь нет той страницы.
да, а ты зтого никак не поймёшь. Цитата:
111:
Ладно, а то бросишь нас, опять на целые сутки..
Ладно, а то бросишь нас, опять на целые сутки..
Не. не расслабляйся, ещё пару часов выдержу. Потом в город, может вечером продолжу, ну или завтра.
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