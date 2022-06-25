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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 208 из 209«1...206207208209»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14896
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:46
#3106
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Хм..
У меня на данные ООН есть ссылки, а вот на данные, что у меня есть кухарка, нет..
Значит нет и кухарки..
Но данные ООН есть..
Парадокс..
Может и меня нет.
Ссылки то нет..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17100
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:49
#3107
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Цитата:
111:
Ну в данном случае ты ее не приводишь и не приведешь..

Сам ищи. Че, не нравится? ))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17100
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:50
#3108
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Цитата:
111:
У меня на данные ООН есть ссылки

Ссылка на данные ООН доказательством не является. Данные эти с цензора, да еще и без фамилий. Пурга очередная от тебя :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.06.2022 - 09:51]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14896
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:52
#3109
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Вот в такую группу меня сейчас засунули..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14896
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:55
#3110
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Цитата:
maxsaf:
Данные эти с цензора,

У ООН данные с каких то районных газет?
А, понятно откуда там про голодающих, больных и погибших по миру берут данные, с какого то американского цензора..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14896
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:56
#3111
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Цитата:
111:
Про окопы я говорил?

Видимо это тоже там искать надо.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17100
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:17
#3112
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Цитата:
111:
У ООН данные с каких то районных газет?

У не сами же они с Украины эти данные на флешках возят))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17100
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:19
#3113
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Цитата:
111:
Видимо это тоже там искать надо.

Да, ищи. Будет тебе уроком как других за твоими доказательствами посылать :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14896
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:24
#3114
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Цитата:
maxsaf:
на флешках

При чем тут флешки?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17100
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:27
#3115
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Цитата:
111:
При чем тут флешки?

А причем тут районные газеты?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17100
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:29
#3116
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Цитата:
111:
Про окопы я говорил?

Говорил, вот тут например:


Говорил про окопы тут
:lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14896
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:29
#3117
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Цитата:
maxsaf:
причем тут районные газеты?)

Я и говорю, при чем..
Это дело делают не флешки и не какие то газеты и Омерик.
Подсчитывают люди, журналисты, волонтеры, собирают данные..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17100
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:31
#3118
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Цитата:
111:
Подсчитывают люди, журналисты, волонтеры, собирают данные..

Министерство обороны РФ тоже подсчитывает и собирает. Серьезное ведомство кстати) не просто какие-то журналисты-любители :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14896
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:32
#3119
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Цитата:
maxsaf:
Говорил, вот тут например:


Это как таГ?
Ты просто взял любой коммент про окоп и подколку..
А надо

Цитата:
maxsaf: Какое небо мирное, пять утра и никто меня любимого не бомбит, никто не нападает, но окопы все равно рыть надо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14896
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:37
#3120
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Цитата:
maxsaf:
Министерство обороны РФ тоже подсчитывает и собирает.

С апреля там погибших нет и собирать нечего..

"Бывший замминистра обороны РФ, глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что российские военные практически перестали нести потери в ходе спецоперации на территории Украины. "Мы практически перестали терять людей", - сказал он, отметив, что последний раз Минобороны РФ в марте обнародовало цифру потерь в 1351 погибших.
Хех..
Оно если сейчас и считает, то только своих.

[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 10:40]
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Страница 208 из 209«1...206207208209»
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