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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:46
Хм..
У меня на данные ООН есть ссылки, а вот на данные, что у меня есть кухарка, нет..
Значит нет и кухарки..
Но данные ООН есть..
Парадокс..
Может и меня нет.
Ссылки то нет..
У меня на данные ООН есть ссылки, а вот на данные, что у меня есть кухарка, нет..
Значит нет и кухарки..
Но данные ООН есть..
Парадокс..
Может и меня нет.
Ссылки то нет..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:49
Цитата:
Сам ищи. Че, не нравится? ))
111:
Ну в данном случае ты ее не приводишь и не приведешь..
Ну в данном случае ты ее не приводишь и не приведешь..
Сам ищи. Че, не нравится? ))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:50
Цитата:
Ссылка на данные ООН доказательством не является. Данные эти с цензора, да еще и без фамилий. Пурга очередная от тебя
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2022 - 09:51]
111:
У меня на данные ООН есть ссылки
У меня на данные ООН есть ссылки
Ссылка на данные ООН доказательством не является. Данные эти с цензора, да еще и без фамилий. Пурга очередная от тебя
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2022 - 09:51]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:52
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:55
Цитата:
У ООН данные с каких то районных газет?
А, понятно откуда там про голодающих, больных и погибших по миру берут данные, с какого то американского цензора..
maxsaf:
Данные эти с цензора,
Данные эти с цензора,
У ООН данные с каких то районных газет?
А, понятно откуда там про голодающих, больных и погибших по миру берут данные, с какого то американского цензора..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:56
Цитата:
Видимо это тоже там искать надо.
111:
Про окопы я говорил?
Про окопы я говорил?
Видимо это тоже там искать надо.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:17
Цитата:
У не сами же они с Украины эти данные на флешках возят))
111:
У ООН данные с каких то районных газет?
У ООН данные с каких то районных газет?
У не сами же они с Украины эти данные на флешках возят))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:19
Цитата:
Да, ищи. Будет тебе уроком как других за твоими доказательствами посылать
111:
Видимо это тоже там искать надо.
Видимо это тоже там искать надо.
Да, ищи. Будет тебе уроком как других за твоими доказательствами посылать
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:24
Цитата:
При чем тут флешки?
maxsaf:
на флешках
на флешках
При чем тут флешки?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:27
Цитата:
А причем тут районные газеты?)
111:
При чем тут флешки?
При чем тут флешки?
А причем тут районные газеты?)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:29
Цитата:
Говорил, вот тут например:
Говорил про окопы тут
111:
Про окопы я говорил?
Про окопы я говорил?
Говорил, вот тут например:
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:29
Цитата:
Я и говорю, при чем..
Это дело делают не флешки и не какие то газеты и Омерик.
Подсчитывают люди, журналисты, волонтеры, собирают данные..
maxsaf:
причем тут районные газеты?)
причем тут районные газеты?)
Я и говорю, при чем..
Это дело делают не флешки и не какие то газеты и Омерик.
Подсчитывают люди, журналисты, волонтеры, собирают данные..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:31
Цитата:
Министерство обороны РФ тоже подсчитывает и собирает. Серьезное ведомство кстати) не просто какие-то журналисты-любители
111:
Подсчитывают люди, журналисты, волонтеры, собирают данные..
Подсчитывают люди, журналисты, волонтеры, собирают данные..
Министерство обороны РФ тоже подсчитывает и собирает. Серьезное ведомство кстати) не просто какие-то журналисты-любители
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:32
Цитата:
Это как таГ?
Ты просто взял любой коммент про окоп и подколку..
А надо
Цитата:
maxsaf:
Говорил, вот тут например:
Говорил, вот тут например:
Это как таГ?
Ты просто взял любой коммент про окоп и подколку..
А надо
Цитата:
maxsaf: Какое небо мирное, пять утра и никто меня любимого не бомбит, никто не нападает, но окопы все равно рыть надо
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 10:37
Цитата:
С апреля там погибших нет и собирать нечего..
"Бывший замминистра обороны РФ, глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что российские военные практически перестали нести потери в ходе спецоперации на территории Украины. "Мы практически перестали терять людей", - сказал он, отметив, что последний раз Минобороны РФ в марте обнародовало цифру потерь в 1351 погибших.
Хех..
Оно если сейчас и считает, то только своих.
[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 10:40]
maxsaf:
Министерство обороны РФ тоже подсчитывает и собирает.
Министерство обороны РФ тоже подсчитывает и собирает.
С апреля там погибших нет и собирать нечего..
"Бывший замминистра обороны РФ, глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что российские военные практически перестали нести потери в ходе спецоперации на территории Украины. "Мы практически перестали терять людей", - сказал он, отметив, что последний раз Минобороны РФ в марте обнародовало цифру потерь в 1351 погибших.
Хех..
Оно если сейчас и считает, то только своих.
[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 10:40]
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