Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 09:46

Хм..

У меня на данные ООН есть ссылки, а вот на данные, что у меня есть кухарка, нет..

Значит нет и кухарки..

Но данные ООН есть..

Парадокс..

Может и меня нет.

Ссылки то нет..