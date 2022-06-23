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≡ Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44538
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
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Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что у любой ситуации, как у "палки", есть два конца - хороший и плохой. Курс рубля бьет по инфляции в Казахстане, но для России казахстанские товары стали более привлекательными.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
209
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 21:49
#120
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Цитата:
maxsaf:
Да без разницы кто поднял. Важно какой процент этот газ составляет в конечном продукте.

Не так не пойдёт. давайте сначала разберёмся, была ли цена искусственно взвинчена? ;-) А то так по второму кругу пойдём, в 104 комете, я уже кратко описал. :lol:
ПС - именно поэтому я и написал - Цитата:
Эл-починно: Я лично только США если что, да и то только политической. А так пусть живут. Люди то не причём.


[Исправлено: Эл-починно, 24.06.2022 - 22:18]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
838
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 24.06.22 - 22:18
#121
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Не ломайте копья! Курс тенге рубль правильное решение! Защита своего рынка от экспансии российского товара.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17100
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 22:59
#122
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Цитата:
Эл-починно:
Не так не пойдёт. давайте сначала разберёмся, была ли цена искусственно взвинчена?

На что конкретно?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15365
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 25.06.22 - 10:25
#123
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Цитата:
abaika95:
Ты не прав просто потомучто твои источники врут я это тебе доказал

Ты не доказал что они врут, потому что нет других источников.
А вообще мне иногда кажется что и ты, и серый волк живут в каком-то своем мире - вам не нужны никакие доказательства - все что вы "знаете" - священно и подвергаться каким-либо сомнениям не может. При этом никаких ссылок и доказательств не приводится.
Я ещё раз повторю - читаю, в том числе, и украинские каналы, чтобы иметь объективную оценку. И примерно картина схожа, но обе стороны умалчивают о своих неудачах.

[Исправлено: Victor Yang, 25.06.2022 - 10:31]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17100
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 25.06.22 - 10:34
#124
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Цитата:
Victor Yang:
И примерно картина схожа, но обе стороны умалчивают о своих неудачах.

Именно. И враньем это не назовешь. :lol:
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