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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:33
Цитата:
Хех..
Поехать в Украину и дать доказательства, если ты поедишь со мной..
Согласен..
maxsaf:
Не, так не пойдет, давай без пурги - ты сказал - ты и доказательства
Не, так не пойдет, давай без пурги - ты сказал - ты и доказательства
Хех..
Поехать в Украину и дать доказательства, если ты поедишь со мной..
Согласен..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:33
Цитата:
Какое небо мирное, пять утра и никто меня любимого не бомбит, никто не нападает, но окопы все равно рыть надо, и так далее. Эту шарманку
111:
Какую?
Какую?
Какое небо мирное, пять утра и никто меня любимого не бомбит, никто не нападает, но окопы все равно рыть надо, и так далее. Эту шарманку
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:35
Цитата:
Нет, не поеду. А ты прекращай гнать пургу до тех пор пока у тебя не появятся доказательства, списки, ссылки и т.д.
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2022 - 09:36]
111:
Хех.. Поехать в Украину и дать доказательства, если ты поедишь со мной.. Согласен..
Хех.. Поехать в Украину и дать доказательства, если ты поедишь со мной.. Согласен..
Нет, не поеду. А ты прекращай гнать пургу до тех пор пока у тебя не появятся доказательства, списки, ссылки и т.д.
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2022 - 09:36]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:36
Цитата:
Действительно..
Давай по ссылкам ездить куда угодно, для того, чтобы доказать..
А то ведь то, что я выклалываю ьут, это фейк..
Я не живу в Костанае, не варю, у меня нет кухарки и тд..
И ссылка про 320 погибших не та..
Ну ну..
Лучше верить словам Путина просто из за любви к нему..
maxsaf:
Иначе просто балаболом будешь, по другому никак.
Иначе просто балаболом будешь, по другому никак.
Действительно..
Давай по ссылкам ездить куда угодно, для того, чтобы доказать..
А то ведь то, что я выклалываю ьут, это фейк..
Я не живу в Костанае, не варю, у меня нет кухарки и тд..
И ссылка про 320 погибших не та..
Ну ну..
Лучше верить словам Путина просто из за любви к нему..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:37
Цитата:
Ну вот видишь..
Засем же тогда говорить какую то чушь о доказательствах на войне?
Оставь это дело профессионалам, которые тоже там гибнут..
maxsaf:
Нет, не поеду. А
Нет, не поеду. А
Ну вот видишь..
Засем же тогда говорить какую то чушь о доказательствах на войне?
Оставь это дело профессионалам, которые тоже там гибнут..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:38
Цитата:
У не знаю, три месяца назад ты тут в любви Путину клялся
111:
Лучше верить словам Путина просто из за любви к нему..
Лучше верить словам Путина просто из за любви к нему..
У не знаю, три месяца назад ты тут в любви Путину клялся
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:38
Цитата:
Хм..
Про окопы я говорил?
Дай ссылку или опять врешь?
maxsaf:
Какое небо мирное, пять утра и никто меня любимого не бомбит, никто не нападает, но окопы все равно рыть надо
Какое небо мирное, пять утра и никто меня любимого не бомбит, никто не нападает, но окопы все равно рыть надо
Хм..
Про окопы я говорил?
Дай ссылку или опять врешь?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:39
Цитата:
Ну и ты оставь, пусть доказывают. Когда докажут - тогда и говори об этом. А пока нефиг пургу гнать.
111:
Оставь это дело профессионалам
Оставь это дело профессионалам
Ну и ты оставь, пусть доказывают. Когда докажут - тогда и говори об этом. А пока нефиг пургу гнать.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:40
Цитата:
А если я скажу - сам ищи, тебя такой ответ устроит?)
111:
Про окопы я говорил? Дай ссылку или опять врешь?
Про окопы я говорил? Дай ссылку или опять врешь?
А если я скажу - сам ищи, тебя такой ответ устроит?)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:41
Цитата:
Дай ссылку.
Цитата:
Или
Цитата:
maxsaf: У не знаю, три месяца назад ты тут в любви Путину клялся
Дай ссылку.
Цитата:
maxsaf: но окопы все равно рыть надо,
Или
Цитата:
maxsaf:
Иначе просто балаболом будешь, по другому никак.
Иначе просто балаболом будешь, по другому никак.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:41
Цитата:
Ну хоть один раз не соврал
111:
А то ведь то, что я выклалываю ьут, это фейк..
А то ведь то, что я выклалываю ьут, это фейк..
Ну хоть один раз не соврал
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:42
Цитата:
Ну вот видишь..
У тебя нет даже ссылок..
Что уж о доказательствах..
maxsaf:
А если я скажу -
А если я скажу -
Ну вот видишь..
У тебя нет даже ссылок..
Что уж о доказательствах..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:42
Цитата:
Сам ищи. Ты же мне так говоришь ))
111:
Дай ссылку.
Дай ссылку.
Сам ищи. Ты же мне так говоришь ))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:43
Цитата:
Ссылка и есть в данном случае доказательство. Сам ищи
111:
У тебя нет даже ссылок..
У тебя нет даже ссылок..
Ссылка и есть в данном случае доказательство. Сам ищи
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:44
Цитата:
Ну в данном случае ты ее не приводишь и не приведешь..
Ну ясненько..
maxsaf:
Ссылка и есть в данном случае доказательство
Ссылка и есть в данном случае доказательство
Ну в данном случае ты ее не приводишь и не приведешь..
Ну ясненько..
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