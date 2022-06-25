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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 207 из 208«1...205206207208»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14891
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:33
#3091
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Цитата:
maxsaf:
Не, так не пойдет, давай без пурги - ты сказал - ты и доказательства

Хех..
Поехать в Украину и дать доказательства, если ты поедишь со мной..
Согласен..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:33
#3092
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Цитата:
111:
Какую?

Какое небо мирное, пять утра и никто меня любимого не бомбит, никто не нападает, но окопы все равно рыть надо, и так далее. Эту шарманку :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:35
#3093
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Цитата:
111:
Хех.. Поехать в Украину и дать доказательства, если ты поедишь со мной.. Согласен..

Нет, не поеду. А ты прекращай гнать пургу до тех пор пока у тебя не появятся доказательства, списки, ссылки и т.д.

[Исправлено: maxsaf, 25.06.2022 - 09:36]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14891
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:36
#3094
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Цитата:
maxsaf:
Иначе просто балаболом будешь, по другому никак.

Действительно..
Давай по ссылкам ездить куда угодно, для того, чтобы доказать..
А то ведь то, что я выклалываю ьут, это фейк..
Я не живу в Костанае, не варю, у меня нет кухарки и тд..
И ссылка про 320 погибших не та..
Ну ну..
Лучше верить словам Путина просто из за любви к нему..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14891
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:37
#3095
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Цитата:
maxsaf:
Нет, не поеду. А

Ну вот видишь..
Засем же тогда говорить какую то чушь о доказательствах на войне?
Оставь это дело профессионалам, которые тоже там гибнут..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:38
#3096
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Цитата:
111:
Лучше верить словам Путина просто из за любви к нему..

У не знаю, три месяца назад ты тут в любви Путину клялся :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14891
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:38
#3097
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Цитата:
maxsaf:
Какое небо мирное, пять утра и никто меня любимого не бомбит, никто не нападает, но окопы все равно рыть надо

Хм..
Про окопы я говорил?
Дай ссылку или опять врешь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:39
#3098
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Цитата:
111:
Оставь это дело профессионалам

Ну и ты оставь, пусть доказывают. Когда докажут - тогда и говори об этом. А пока нефиг пургу гнать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:40
#3099
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Цитата:
111:
Про окопы я говорил? Дай ссылку или опять врешь?

А если я скажу - сам ищи, тебя такой ответ устроит?)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14891
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:41
#3100
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Цитата:
maxsaf: У не знаю, три месяца назад ты тут в любви Путину клялся

Дай ссылку.
Цитата:
maxsaf: но окопы все равно рыть надо,

Или
Цитата:
maxsaf:
Иначе просто балаболом будешь, по другому никак.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:41
#3101
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Цитата:
111:
А то ведь то, что я выклалываю ьут, это фейк..

Ну хоть один раз не соврал :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14891
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:42
#3102
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Цитата:
maxsaf:
А если я скажу -

Ну вот видишь..
У тебя нет даже ссылок..
Что уж о доказательствах..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:42
#3103
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Цитата:
111:
Дай ссылку.

Сам ищи. Ты же мне так говоришь ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:43
#3104
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Цитата:
111:
У тебя нет даже ссылок..

Ссылка и есть в данном случае доказательство. Сам ищи :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14891
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 09:44
#3105
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Цитата:
maxsaf:
Ссылка и есть в данном случае доказательство

Ну в данном случае ты ее не приводишь и не приведешь..
Ну ясненько..
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