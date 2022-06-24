Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера Андрея Разина
Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера Андрея Разина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44537
Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера Андрея Разина
Отправлено: 24.06.22 - 09:57
Артист до последнего дня активно выступал с концертами, а осенью собирался отправиться в очередной тур. «Надо закончить этот тур. Я в туре с января. Осталось еще два концерта. Потом - пауза, а по осени, наверное, опять, опять», — поделился он.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 130
Re: Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера...
Отправлено: 24.06.22 - 09:57
полезные вакцинки в действии
Re: Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера...
Отправлено: 24.06.22 - 10:03
Мой детдомовский приятель Витя винтовкин , когда слышал песню детский дом в исполнении Юры, просто становился в ступор, для него ничего вокруг не имело значения, только этот голос и эти слова:
Детский дом- мой приют
О тебе не поют
Но сердце ты мое тревожишь
Тебя забыть никто не сможет
Со вчерашнего дня хожу сам не свой, самый печальный день для всех сирот страны, он был символом, его песни гимн для всех брошенных и ненужных.
Детский дом- мой приют
О тебе не поют
Но сердце ты мое тревожишь
Тебя забыть никто не сможет
Со вчерашнего дня хожу сам не свой, самый печальный день для всех сирот страны, он был символом, его песни гимн для всех брошенных и ненужных.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1008
Re: Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера...
Отправлено: 24.06.22 - 10:11
Конечно,Мразин,редкостный персонаж. Жалко Юру,все нервы он ему вымотал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 271
Re: Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера...
Отправлено: 24.06.22 - 10:28
Цитата:
Цитата:
Какие-то не стыковки. Если друзья сами привезли, почему речь снова и снова о машине скорой помощи?
. В машине скорой помощи у него остановилось сердце, но его смогли реанимировать. Артиста успели довезти до больницы, где он и скончался.Цитата:
Бригада скорой помощи не выехала на вызов к Юрию Шатунову, в результате чего было потеряно 40 минут
Бригада скорой помощи не выехала на вызов к Юрию Шатунову, в результате чего было потеряно 40 минут
22 июня в 23:30 друзьями к нам был доставлен Юрий Шатунов в состоянии клинической смерти
Цитата:
директору Шатунова и его друзьям пришлось везти его в больницу самим.
Какие-то не стыковки. Если друзья сами привезли, почему речь снова и снова о машине скорой помощи?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2820
Re: Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера...
Отправлено: 24.06.22 - 11:14
Цитата:
Цитата:
За 3 минуты друзья сами доставили Шатунова в больницу? Зачем тогда звонили в "скорую"? Какие-то непонятки.
Цитата:
Откуда тогда 40 минут взялись?
Как стало известно источнику, друзья Шатунова позвонили диспетчеру 22 июня в 23:27 и сказали, что "у человека плохо с сердцем". Им ответили, что машин нет
Цитата:
"22 июня в 23:30 друзьями к нам был доставлен Юрий Шатунов в состоянии клинической смерти, в крайне тяжелом состоянии.
За 3 минуты друзья сами доставили Шатунова в больницу? Зачем тогда звонили в "скорую"? Какие-то непонятки.
Цитата:
Бригада скорой помощи не выехала на вызов к Юрию Шатунову, в результате чего было потеряно 40 минут.
Откуда тогда 40 минут взялись?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 112
Re: Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера...
Отправлено: 24.06.22 - 11:20
Да, эпоха 90х. Это был символ тех тяжелых лет, незамысловатые мотивы, но их слушали все, не было этого попсового наплыва как сейчас. Его фото было у каждого дома, песни на бобинном магнитофоне переписанный тысячу раз никто не забудет. И да, это был человек из тех детдомовских кто выбился в свет и его знали все. Он разбавлял своими песнями то время по которому мы скучаем. Жаль... очень жаль.
Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера Андрея Разина
Отправлено: 25.06.22 - 07:30
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3182
Re: Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера...
Отправлено: 25.06.22 - 07:47
Цитата:
Всего то потеряно 3 минуты: - между звонком в скорую и доставкой в приёмный покой рай.больницы. Даже быстрей чем скорая довезла бы.
Что то не то: или все друзья были пьяные и путаются по времени или не обратили, то же по пъяне, внимания СРАЗУ на его состояние и поздно кинулись.
Козлов я:
40 минут взялись
40 минут взялись
Всего то потеряно 3 минуты: - между звонком в скорую и доставкой в приёмный покой рай.больницы. Даже быстрей чем скорая довезла бы.
Что то не то: или все друзья были пьяные и путаются по времени или не обратили, то же по пъяне, внимания СРАЗУ на его состояние и поздно кинулись.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать