Отправлено: - 19:53

yudjin:

В челябинском SPARе лежит сколько хочешь, дают без ограничений, дешевле, чем в Костанае

Цитата:Всего 585 тнг\кг,да у нас бы за такую цену сахарные битвы начались поубивали бы уже друг друга,а у них спокойно.Как так то в нищей и голодной России экономика которой со слов Абайки летит в пропасть и такое изобилие,а в сытом Казахстане сахар в супермаркетах по графику выносят, да ещё и по 1кг в руки?