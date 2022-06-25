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Мне по барабану на сам сайт и на каком он языке. Для меня главное содержание, их кропотливая работа..

Цитата:Это фейк, но тебе по барабану. Ты не переводи сам сайт. Там сверху есть "полочка" с языками - тыкни туда пальчиком. и увидишь, что такой страницы не существует. Да и вообще я не для того здесь, что бы каждому объяснять, что фейк, что не фейк. Всё.