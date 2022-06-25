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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 205 из 206«1...203204205206»
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
209
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:40
#3061
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Цитата:
111:

А тебе с ООН чисто немецкий привет :lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14877
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:42
#3062
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Цитата:
Эл-починно:
немецкий привет

Мне по барабану на сам сайт и на каком он языке.
Для меня главное содержание, их кропотливая работа..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14877
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:44
#3063
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Цитата:
maxsaf:
где там список с фамилиями?

По моему твоя страна тоже в ООН, тем более Член там какой то в Нато что ли..
Тебе не составит труда бесплатно туда позвонить..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
209
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:46
#3064
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Цитата:
111:
Мне по барабану на сам сайт и на каком он языке. Для меня главное содержание, их кропотливая работа..

Это фейк, но тебе по барабану. Ты не переводи сам сайт. Там сверху есть "полочка" с языками - тыкни туда пальчиком. и увидишь, что такой страницы не существует. Да и вообще я не для того здесь, что бы каждому объяснять, что фейк, что не фейк. Всё. :lol: 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
209
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:49
#3065
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14877
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:50
#3066
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Цитата:
Эл-починно:
Это фейк,

Разумеется это Фейк..
Что ты что ты..
Продолжай верить в то, что там не уничтожено ни одного ребенка..
И нет раненых детишек..
Давай уже отдохнем.
Я твою мысль понимаю, ты поколение зет, поколение войны..
Правда лежишь на диване в сытой Германии
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
209
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:56
#3067
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Цитата:
111:
Правда лежишь на диване в сытой Германии

Не, в отличие от тебя на работу хожу каждый день (ну кроме выходных), это ты тут днями и ночами дифирамбы об убиенных поёшь и жрачку тут же свою презентируешь. Так что отдыхай дальше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14877
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:59
#3068
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Цитата:
Эл-починно:
это ты тут днями и ночами дифирамбы об убиенных

То есть на них не надо обращать внимания..
Ну если б были бы это немцы или австрийцы, и то жалко, но это жертвы моего братского народа и не обращать внимания на их геноцид это по моему разумению будет подло со стороны казахстанцев..
Ну ходить на работу в спокойной стране, это же не запрещается.
Тем более плевать на жизни деток..
Это не нарушение закона..

[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 02:01]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
209
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:05
#3069
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Цитата:
111:
Ну если б были бы это немцы или австрийцы, и то жалко,

Ах как же, Югославцев, Серийцев, Иракцев тоже жаль? Или это не брацкие народы, их можно гнобить?
Как и народ Донбасса 8-мь лет не жалко было. А с чего это в друг жалость такая проснулась?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
209
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:07
#3070
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Цитата:
111:
Ну если б были бы это немцы или австрийцы

То есть этих жалко, других не очень, или даже можно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14877
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:09
#3071
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Цитата:
Эл-починно:
Ах как же, Югославцев, Серийцев, Иракцев тоже

Нет, для меня ближе украинцы, россияне, узбеки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14877
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:10
#3072
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Цитата:
Эл-починно:
То есть этих жалко, других не очень,

Разумеется..
Мне жаль сперва родных, потом всяких там епонцев или тайцев с немцами..
Живущими не в наших братских странах разумеется.
Это не братья..

[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 02:13]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
209
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:22
#3073
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Цитата:
111:
Разумеется..

Всё понятно, опрос окончен.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17074
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:40
#3074
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Цитата:
111:
По моему твоя страна тоже в ООН, тем более Член там какой то в Нато что ли.. Тебе не составит труда бесплатно туда позвонить..

Зачем опять спрыгиваешь. Ты же хотел чтобы я твой список пофамильно проверил. Давай список
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17074
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:43
#3075
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Цитата:
111:
Живущими не в наших братских странах разумеется. Это не братья..

ЛНР и днр - братья?
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