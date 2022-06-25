Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:42
Цитата:
Мне по барабану на сам сайт и на каком он языке.
Для меня главное содержание, их кропотливая работа..
Эл-починно:
немецкий привет
немецкий привет
Мне по барабану на сам сайт и на каком он языке.
Для меня главное содержание, их кропотливая работа..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:44
Цитата:
По моему твоя страна тоже в ООН, тем более Член там какой то в Нато что ли..
Тебе не составит труда бесплатно туда позвонить..
maxsaf:
где там список с фамилиями?
где там список с фамилиями?
По моему твоя страна тоже в ООН, тем более Член там какой то в Нато что ли..
Тебе не составит труда бесплатно туда позвонить..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:46
Цитата:
Это фейк, но тебе по барабану. Ты не переводи сам сайт. Там сверху есть "полочка" с языками - тыкни туда пальчиком. и увидишь, что такой страницы не существует. Да и вообще я не для того здесь, что бы каждому объяснять, что фейк, что не фейк. Всё.
111:
Мне по барабану на сам сайт и на каком он языке. Для меня главное содержание, их кропотливая работа..
Мне по барабану на сам сайт и на каком он языке. Для меня главное содержание, их кропотливая работа..
Это фейк, но тебе по барабану. Ты не переводи сам сайт. Там сверху есть "полочка" с языками - тыкни туда пальчиком. и увидишь, что такой страницы не существует. Да и вообще я не для того здесь, что бы каждому объяснять, что фейк, что не фейк. Всё.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:49
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:50
Цитата:
Разумеется это Фейк..
Что ты что ты..
Продолжай верить в то, что там не уничтожено ни одного ребенка..
И нет раненых детишек..
Давай уже отдохнем.
Я твою мысль понимаю, ты поколение зет, поколение войны..
Правда лежишь на диване в сытой Германии
Эл-починно:
Это фейк,
Это фейк,
Разумеется это Фейк..
Что ты что ты..
Продолжай верить в то, что там не уничтожено ни одного ребенка..
И нет раненых детишек..
Давай уже отдохнем.
Я твою мысль понимаю, ты поколение зет, поколение войны..
Правда лежишь на диване в сытой Германии
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:56
Цитата:
Не, в отличие от тебя на работу хожу каждый день (ну кроме выходных), это ты тут днями и ночами дифирамбы об убиенных поёшь и жрачку тут же свою презентируешь. Так что отдыхай дальше.
111:
Правда лежишь на диване в сытой Германии
Правда лежишь на диване в сытой Германии
Не, в отличие от тебя на работу хожу каждый день (ну кроме выходных), это ты тут днями и ночами дифирамбы об убиенных поёшь и жрачку тут же свою презентируешь. Так что отдыхай дальше.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:59
Цитата:
То есть на них не надо обращать внимания..
Ну если б были бы это немцы или австрийцы, и то жалко, но это жертвы моего братского народа и не обращать внимания на их геноцид это по моему разумению будет подло со стороны казахстанцев..
Ну ходить на работу в спокойной стране, это же не запрещается.
Тем более плевать на жизни деток..
Это не нарушение закона..
[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 02:01]
Эл-починно:
это ты тут днями и ночами дифирамбы об убиенных
это ты тут днями и ночами дифирамбы об убиенных
То есть на них не надо обращать внимания..
Ну если б были бы это немцы или австрийцы, и то жалко, но это жертвы моего братского народа и не обращать внимания на их геноцид это по моему разумению будет подло со стороны казахстанцев..
Ну ходить на работу в спокойной стране, это же не запрещается.
Тем более плевать на жизни деток..
Это не нарушение закона..
[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 02:01]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:05
Цитата:
Ах как же, Югославцев, Серийцев, Иракцев тоже жаль? Или это не брацкие народы, их можно гнобить?
Как и народ Донбасса 8-мь лет не жалко было. А с чего это в друг жалость такая проснулась?
111:
Ну если б были бы это немцы или австрийцы, и то жалко,
Ну если б были бы это немцы или австрийцы, и то жалко,
Ах как же, Югославцев, Серийцев, Иракцев тоже жаль? Или это не брацкие народы, их можно гнобить?
Как и народ Донбасса 8-мь лет не жалко было. А с чего это в друг жалость такая проснулась?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:07
Цитата:
То есть этих жалко, других не очень, или даже можно?
111:
Ну если б были бы это немцы или австрийцы
Ну если б были бы это немцы или австрийцы
То есть этих жалко, других не очень, или даже можно?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:09
Цитата:
Нет, для меня ближе украинцы, россияне, узбеки..
Эл-починно:
Ах как же, Югославцев, Серийцев, Иракцев тоже
Ах как же, Югославцев, Серийцев, Иракцев тоже
Нет, для меня ближе украинцы, россияне, узбеки..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:10
Цитата:
Разумеется..
Мне жаль сперва родных, потом всяких там епонцев или тайцев с немцами..
Живущими не в наших братских странах разумеется.
Это не братья..
[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 02:13]
Эл-починно:
То есть этих жалко, других не очень,
То есть этих жалко, других не очень,
Разумеется..
Мне жаль сперва родных, потом всяких там епонцев или тайцев с немцами..
Живущими не в наших братских странах разумеется.
Это не братья..
[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 02:13]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:22
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:40
Цитата:
Зачем опять спрыгиваешь. Ты же хотел чтобы я твой список пофамильно проверил. Давай список
111:
По моему твоя страна тоже в ООН, тем более Член там какой то в Нато что ли.. Тебе не составит труда бесплатно туда позвонить..
По моему твоя страна тоже в ООН, тем более Член там какой то в Нато что ли.. Тебе не составит труда бесплатно туда позвонить..
Зачем опять спрыгиваешь. Ты же хотел чтобы я твой список пофамильно проверил. Давай список
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 02:43
Цитата:
ЛНР и днр - братья?
111:
Живущими не в наших братских странах разумеется. Это не братья..
Живущими не в наших братских странах разумеется. Это не братья..
ЛНР и днр - братья?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать