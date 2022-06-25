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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
204
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:40
#3061
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Цитата:
111:

А тебе с ООН чисто немецкий привет :lol: 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:42
#3062
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Цитата:
Эл-починно:
немецкий привет

Мне по барабану на сам сайт и на каком он языке.
Для меня главное содержание, их кропотливая работа..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:44
#3063
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Цитата:
maxsaf:
где там список с фамилиями?

По моему твоя страна тоже в ООН, тем более Член там какой то в Нато что ли..
Тебе не составит труда бесплатно туда позвонить..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
204
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:46
#3064
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Цитата:
111:
Мне по барабану на сам сайт и на каком он языке. Для меня главное содержание, их кропотливая работа..

Это фейк, но тебе по барабану. Ты не переводи сам сайт. Там сверху есть "полочка" с языками - тыкни туда пальчиком. и увидишь, что такой страницы не существует. Да и вообще я не для того здесь, что бы каждому объяснять, что фейк, что не фейк. Всё. :lol: 8-)
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