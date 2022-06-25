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111:

Ты там возьми. Данные открыты. Будешь первым, кто опровергнет хоть одну смерть. Тогда все страны, поняв, что они врут, быстренько выйдут из ООН и это будет прецендентом . Получишь миллионы еще..

Цитата:И где там список с фамилиями? Ссылку дай?