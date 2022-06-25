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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 204 из 205«1...202203204205»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:21
#3046
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Цитата:
Эл-починно:
Вот наконец то дошло.

Дошло, что там кнопки многих языков мира?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
203
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:23
#3047
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Цитата:
111:
Дошло, что там кнопки многих языков мира?

Что врать не хорошо, я думаю ты урок усвоил. Если нет? То не мои проблемы. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:23
#3048
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Ох, лучше перекусим..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:24
#3049
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Тем более вчерашние наггетсы по армянски повторили..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:26
#3050
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Цитата:
Эл-починно:
Что врать не хорошо, я думаю ты урок усвоил

Хех..
То есть данные ООН это вранье..
Тогда зачем ссылку спрашивал, если веришь только Путину?
Потому я тебе ее и не давал какое то время..
Тебе то бесполезно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:27
#3051
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Ставим насадку бабочка, пюре должно быть очень воздушным..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:29
#3052
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Добавляем млеко..

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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
203
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:29
#3053
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Цитата:
111:
Хех.. То есть данные ООН это вранье..

Какие данные ООН? Та ссылка хоть и имеет языки, но не переводит. Это бред какой то, сам нажми, на перевод, русский или ещё какой другой. это фейк.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:30
#3054
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Ну и ждем 30 минут..
Занимаемся своими делами..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:33
#3055
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Цитата:
Эл-починно:
Какие данные ООН? Та

Какие ты просил..
Да, тебя не переубедить, что данные ООН это тщательная работа в том или ином вопросе.
Верим Путину, тем более что с апреля как сказал там Минобороны, там никто из солдат не гибнет..
Про детей фейк.
Только успокойся .
А то опять сменишь ник..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17069
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:35
#3056
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Цитата:
111:
Ты там возьми. Данные открыты. Будешь первым, кто опровергнет хоть одну смерть. Тогда все страны, поняв, что они врут, быстренько выйдут из ООН и это будет прецендентом . Получишь миллионы еще..

И где там список с фамилиями? Ссылку дай?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
203
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:35
#3057
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Цитата:
111:
Какие ты просил..

Не, я просил факты. А это фейк. Нажми сам на языки, и посмотри, где будешь. С меня хватит, этой лапшы. 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:36
#3058
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Цитата:
Эл-починно:
Какие данные ООН?

Даже с Мегого тебе вон хлопают..



Фильм Похищенный .
По армянски..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:38
#3059
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Цитата:
Эл-починно:
, я просил факты. А это фейк

Да понял я, 320 погибших детей фейк..
Конечно лучше смотреть данные Путина..
Там как сказал на днях Лавров, Россия вообще не нападала на Украину..
Всё.
Это отжОг!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.22 - 01:39
#3060
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Цитата:
Эл-починно:
лапшы

Жи Ши пишется с буквой Ю..
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Страница 204 из 205«1...202203204205»
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