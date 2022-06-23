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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 199 из 199«1...197198199
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.06.22 - 23:59
#2971
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Немного приплющиваем, валяем в яйцах, потом в сухарях, мы взяли панировочные и вот первые два..
Впервые в жизни..
Детям это нравится..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.06.22 - 00:21
#2972
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Ну вот и первый результат..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.06.22 - 19:33
#2973
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Ну и поздравляем россиян с четырехмесячной датой, а это денацификация Всея Украины..
Только вот проблемка то с этой денацификацией, казус Путина, по моему ненавистников режима Путина стало больше не только в Украине, а и даже у его союзников..
Да и сама денацификация застряла, не разбомблена и не разграблена даже половина Украины..
Да и жертв мало, всего 320 убитых детишек..
Ну все равно, какая то хорошая дата у россиян и это нужно обмыть как говорится..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5567
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.06.22 - 20:24
#2974
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Цитата:
111:
и это нужно обмыть как говорится..

-----Грушевым уже затарился ???
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.06.22 - 23:04
#2975
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Давно не брал Идеал, так и стоит?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.06.22 - 23:07
#2976
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Дождь прошел, и сухо..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17051
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.06.22 - 23:12
#2977
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Цитата:
111:
Ну и поздравляем россиян с четырехмесячной датой, а это денацификация Всея Украины..

М-да, затянулось...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.06.22 - 23:21
#2978
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Цитата:
maxsaf:
М-да, затянулось...

За 4 месяца если 20 процентов.
То осталось ждать всего 16 месяцев до обещаний Путина по денацификации..
Это будет к коцу 2023го года по видимому..
За 4 месяца уничтожено 320 и это официально детей, то к концу денацификации погибнет официально еще около двух тысяч..
Планы Безумца просто чудовищны..
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