Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 19:33

Ну и поздравляем россиян с четырехмесячной датой, а это денацификация Всея Украины..

Только вот проблемка то с этой денацификацией, казус Путина, по моему ненавистников режима Путина стало больше не только в Украине, а и даже у его союзников..

Да и сама денацификация застряла, не разбомблена и не разграблена даже половина Украины..

Да и жертв мало, всего 320 убитых детишек..

Ну все равно, какая то хорошая дата у россиян и это нужно обмыть как говорится..