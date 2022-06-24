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≡ Темп регистрации ОСИ начал снижаться в Костанае после решения Парламента о продлении жилищной реформы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44537
Темп регистрации ОСИ начал снижаться в Костанае после решения Парламента о продлении жилищной реформы
Отправлено: 24.06.22 - 21:43
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- В месяц у нас должно открываться не меньше 50-80 ОСИ и закрываться примерно 5-6 ПКСК. Если будет такой темп, тогда мы не будем переносить реформу, - отметил специалист отдела жилищных отношений акимата Костаная Сайлау АСЫЛБАЕВ.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
56
Re: Темп регистрации ОСИ начал снижаться в Костанае после...
Отправлено: 24.06.22 - 21:43
#1
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Кто нибудь знает почему Асылбаев так хочет убрать ПКСК ? Есть уверенность что у него есть сервисная компания. Было бы нормально если бы он создал на своем доме ОСИ и прикладывала бы все силы на его процветание. Но нет . Из кожи вон лезет каждый дом перевести в ОСИ. Странное желание. Направил бы свою энергию на снижение цен или нашел другое полезное дело на благо кустанайцам.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
837
Темп регистрации ОСИ начал снижаться в Костанае после решения Парламента о продлении жилищной реформы
Отправлено: 24.06.22 - 22:30
#2
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5357
Re: Темп регистрации ОСИ начал снижаться в Костанае после...
Отправлено: 24.06.22 - 22:43
#3
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Я тоже в недоумении, чем таки КСК не угодили, что срочно надо оси создавать. Как-то были догадки, убрать строптивых председателя, увеличить налогооблагаемых , однако в конце страдают жители это ведь очевидно
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
56
Re: Темп регистрации ОСИ начал снижаться в Костанае после...
Отправлено: 24.06.22 - 23:04
#4
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Нет , может какие то мотивы у государства и есть. Но настойчивость Асылбаева в этом вопросе удивляет. Человек вечерами проводит на собраниях, что то доказывает спорит , тратит свое личное время.Со стороны кажется ,что это для него идея фикс. Сомневаюсь , что он действует так как это входит в его должностные .обязанности. Даже такой агитации в республиканской прессе не увидеть
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