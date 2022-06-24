Re: Темп регистрации ОСИ начал снижаться в Костанае после...

Отправлено: - 21:43

Кто нибудь знает почему Асылбаев так хочет убрать ПКСК ? Есть уверенность что у него есть сервисная компания. Было бы нормально если бы он создал на своем доме ОСИ и прикладывала бы все силы на его процветание. Но нет . Из кожи вон лезет каждый дом перевести в ОСИ. Странное желание. Направил бы свою энергию на снижение цен или нашел другое полезное дело на благо кустанайцам.