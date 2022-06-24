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Темп регистрации ОСИ начал снижаться в Костанае после решения Парламента о продлении жилищной реформы
Темп регистрации ОСИ начал снижаться в Костанае после решения Парламента о продлении жилищной реформы
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