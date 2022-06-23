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≡ Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44534
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
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Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что у любой ситуации, как у "палки", есть два конца - хороший и плохой. Курс рубля бьет по инфляции в Казахстане, но для России казахстанские товары стали более привлекательными.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8731
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 19:44
#105
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Цитата:
abaika95:
Логика какая-то) прям российская Тоесть россияне живут в нищите

Зачем ты постоянно пытаешься на Россию тему перевести,я про Казахстан пишу,Казахстан по сравнению с Германией живёт в нищете,а в связи с дорогим рублём ,цены будут только расти,зато мой хороший знакомый рядовой трудяга теперь уже россиянин,который уехал с Кустаная в Че и работает там на хлебозаводе обыкновенным мастером с з\п в 35-40 рублей,сейчас собирается в гости к нам и теперь за свою з\п при обмене на наши он получит уже не 200-240тыс,а 320000 правда здорово.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17044
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 20:24
#106
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Цитата:
Эл-починно:
Ну наверное всё из за того, что в мире всё взаимосвязано - глобализация

Ну это понятно. В таком случае имейте ввиду, все кто желает скорой смерти Америке и западу. Весь мир накроется медным тазом
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17044
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 20:28
#107
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Цитата:
Эл-починно:
Где цены на газ взлетели в 2-3-ри раза

Вот тут то они взлетели необоснованно. Даже если это вызвало обоснованное повышение цен на все остальное. В чем я тоже сомневаюсь
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
177
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 20:29
#108
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Цитата:
maxsaf:
В таком случае имейте ввиду, все кто желает скорой смерти Америке и западу.

Я лично только США если что, да и то только политической. А так пусть живут. Люди то не причём. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17044
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 20:30
#109
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Цитата:
Эл-починно:
В России идёт импортозамещение, что тоже стоит денег.

Цитата:
Эл-починно:
Скажем Россия продаёт "свой продукт" состоящий из компонентов произведённых в Германии, Голландии или другой страны запада. Где цены на газ взлетели в 2-3-ри раза.

Значит импортозамещение выгодно, что противоречит вашему первому утверждению
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
177
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 20:36
#110
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Цитата:
maxsaf:
Значит импортозамещение выгодно, что противоречит вашему первому утверждению

Конечно выгодно, особенно в сегодняшних политических реалиях. Вот только не всё импртозамещается. ;-)
Вот мы например ещё полтора-два года назад покупали процессоры, для производства наших систем, в пределах 10 евро, сегодня 35-45 евро. Но своих так и нет. Всё из Китая. Были бы и Казахстанским рады, но не делают. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 24.06.2022 - 20:39]
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