Отправлено: - 20:24

Эл-починно:

Ну наверное всё из за того, что в мире всё взаимосвязано - глобализация

Цитата:Ну это понятно. В таком случае имейте ввиду, все кто желает скорой смерти Америке и западу. Весь мир накроется медным тазом