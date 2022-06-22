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Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства - депутат
Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства - депутат
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44534
Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства - депутат
Отправлено: 22.06.22 - 14:10
Депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев предупредил, что сахар с начала года подорожал на 61 процент и дальнейший рост цен может спровоцировать большой всплеск недовольства среди населения.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 128
Re: Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства -...
Отправлено: 22.06.22 - 14:10
Кантар был, теперь будет революция канта, не философа, а сахара)))
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 835
Re: Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства -...
Отправлено: 22.06.22 - 14:50
Цитата:
Полная ерунда! Меньше будут гнать самогон.
Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства - депутат Источник:
Полная ерунда! Меньше будут гнать самогон.
(Пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 36
Re: Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства -...
Отправлено: 22.06.22 - 14:57
Не,ну а что не так? В магазинах сахара нет, а на рынках стоят мешки по 20 тыс. Торгаши на рынках что получают сахар из стабфонда? Рынок порешал? Тупо идёт перепродажа. Так и вспоминается частушка времён перестройки: " Передайте Горбачу-нам и тридцать по плечу!" Нет возможности насытить рынок-вводите талоны на гарантированное отоваривание.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1350
Re: Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства -...
Отправлено: 22.06.22 - 16:23
Цитата:
...У кого что болит)
ПолиграфЪ Боярышников:
Полная ерунда! Меньше будут гнать самогон.
Полная ерунда! Меньше будут гнать самогон.
...У кого что болит)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2820
Re: Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства -...
Отправлено: 22.06.22 - 16:27
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5564
Re: Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства -...
Отправлено: 22.06.22 - 17:24
Цитата:
===Вчера покупал - 70 рублей кило
Лесовик:
мешки по 20 тыс.
мешки по 20 тыс.
===Вчера покупал - 70 рублей кило
Re: Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства -...
Отправлено: 22.06.22 - 18:59
Цитата:
Кроме стабфонда взять сахар больше негде?
Цитата:
С России например привезти.
Лесовик:
Не,ну а что не так? В магазинах сахара нет, а на рынках стоят мешки по 20 тыс. Торгаши на рынках что получают сахар из стабфонда?
Не,ну а что не так? В магазинах сахара нет, а на рынках стоят мешки по 20 тыс. Торгаши на рынках что получают сахар из стабфонда?
Кроме стабфонда взять сахар больше негде?
Цитата:
Гога:
===Вчера покупал - 70 рублей кило
===Вчера покупал - 70 рублей кило
С России например привезти.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17044
Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства - депутат
Отправлено: 22.06.22 - 19:58
Цитата:
Интернет отключить всем - и не будет революции. Говорят же, что прошлую координировали извне))
Ильяс:
Кантар был, теперь будет революция канта, не философа, а сахара)))
Кантар был, теперь будет революция канта, не философа, а сахара)))
Интернет отключить всем - и не будет революции. Говорят же, что прошлую координировали извне))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 177
Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства - депутат
Отправлено: 22.06.22 - 20:01
Цитата:
Это у вас комерсов, всё так просто, взял и привёз.
А на государственном уровне, пока трендер-шмендер, мало того, что в три дорога выйдет, так ещё и не известно, что привезут. ))
Добринцофф:
С России например привезти.
С России например привезти.
Это у вас комерсов, всё так просто, взял и привёз.
А на государственном уровне, пока трендер-шмендер, мало того, что в три дорога выйдет, так ещё и не известно, что привезут. ))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14818
Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства - депутат
Отправлено: 22.06.22 - 20:56
Может и к лучшему, что сахара нет, больше будут брать морозильники..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8604
Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства - депутат
Отправлено: 24.06.22 - 19:26
Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства - депутат
Отправлено: 24.06.22 - 19:53
Цитата:
Всего 585 тнг\кг,да у нас бы за такую цену сахарные битвы начались поубивали бы уже друг друга,а у них спокойно.
Как так то в нищей и голодной России экономика которой со слов Абайки летит в пропасть и такое изобилие,а в сытом Казахстане сахар в супермаркетах по графику выносят, да ещё и по 1кг в руки?
yudjin:
В челябинском SPARе лежит сколько хочешь, дают без ограничений, дешевле, чем в Костанае
В челябинском SPARе лежит сколько хочешь, дают без ограничений, дешевле, чем в Костанае
Всего 585 тнг\кг,да у нас бы за такую цену сахарные битвы начались поубивали бы уже друг друга,а у них спокойно.
Как так то в нищей и голодной России экономика которой со слов Абайки летит в пропасть и такое изобилие,а в сытом Казахстане сахар в супермаркетах по графику выносят, да ещё и по 1кг в руки?
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