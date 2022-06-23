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Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
N
Я робот(Пользователи)
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Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что у любой ситуации, как у "палки", есть два конца - хороший и плохой. Курс рубля бьет по инфляции в Казахстане, но для России казахстанские товары стали более привлекательными.
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Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 13:49
Цитата:
Нурботам ничего не доказывать и так видно по миру. Наехали на якобы 3% ВВП получили высокие цены на всё.
abaika95:
Доказывать что страна которая ничего толком на мир не производит имеет ВВП под 45%)
Доказывать что страна которая ничего толком на мир не производит имеет ВВП под 45%)
Нурботам ничего не доказывать и так видно по миру. Наехали на якобы 3% ВВП получили высокие цены на всё.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 13:50
Цитата:
Не доказал и не врут. Оригиналы статьи есть с тех стран. То есть Йенг оказался прав.
abaika95:
Ты не прав просто потомучто твои источники врут я это тебе доказал
Ты не прав просто потомучто твои источники врут я это тебе доказал
Не доказал и не врут. Оригиналы статьи есть с тех стран. То есть Йенг оказался прав.
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
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- 1350
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 14:44
Цитата:
А и не надо им ничего доказывать и спорить с ними. Да и читать их перлы не имеет смысла. Зачем вам этот бред?
viktorian85:
Нурботам ничего не доказывать
Нурботам ничего не доказывать
А и не надо им ничего доказывать и спорить с ними. Да и читать их перлы не имеет смысла. Зачем вам этот бред?
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 24.06.22 - 14:53
Комментарий удален модератором.
s
(Пользователи)
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- 1351
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 24.06.22 - 16:22
Пока тенге не отвяжется от доллара, нас так и будет колбасить.
А в России будет всё хорошо.
К зиме закончат на Украине.
Переведут за рубли и продажу других ресурсов, включая продовольствие.
Рубль к 6 тенге в обозримом будущем не вернётся.
Ресурсы в мире будут и дальше дорожать из-за инфляции доллара и других мировых валют. Значит будет всё дорожать и у нас из-за привязки тенге к доллару.
А в России будет всё хорошо.
К зиме закончат на Украине.
Переведут за рубли и продажу других ресурсов, включая продовольствие.
Рубль к 6 тенге в обозримом будущем не вернётся.
Ресурсы в мире будут и дальше дорожать из-за инфляции доллара и других мировых валют. Значит будет всё дорожать и у нас из-за привязки тенге к доллару.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 17:21
Цитата:
Не совсем верный подход. Подорожали и нефть и газ и эл. энергия. То есть практически все энергоносители. Если с подорожанием нефти, дорожает топливо, скажем на те же от фени так сказать 5%, то это только начало цепочки. Тут всё дорожает, что связано с перевозкой и транспортировкой, в том числе бытовые и продовольственные товары. Теперь дорогой газ, дорожает эл. энергия, горячая вода и отопление. Соответственно всё что связано с хранением, реализацией, производством (например удобрений) и прочее, тоже должно подорожать, скажем на те же условные 5%. Что уже в свою очередь опять в цену конечного продукта влияет. Да и ещё много разных факторов. На сколько американская ракета-носитель - российская? 2-3-5-ть% (ракетный двигатель РД например) Но без него она не полетит, от слова совсем.
maxsaf:
Допустим доля России на мировом рынке нефти сократилась до 10%. Цифра эта не принципиальна. Это значит что 2% просто исчезло с рынка, и весь остальной запас должен подорожать на 2%. Даже если предположить что вся российская нефть исчезла. Тогда повышение цены должно быть 12%. Но никак не больше, не в два раза. Все остальное это искусственно задранные цены.
Допустим доля России на мировом рынке нефти сократилась до 10%. Цифра эта не принципиальна. Это значит что 2% просто исчезло с рынка, и весь остальной запас должен подорожать на 2%. Даже если предположить что вся российская нефть исчезла. Тогда повышение цены должно быть 12%. Но никак не больше, не в два раза. Все остальное это искусственно задранные цены.
Не совсем верный подход. Подорожали и нефть и газ и эл. энергия. То есть практически все энергоносители. Если с подорожанием нефти, дорожает топливо, скажем на те же от фени так сказать 5%, то это только начало цепочки. Тут всё дорожает, что связано с перевозкой и транспортировкой, в том числе бытовые и продовольственные товары. Теперь дорогой газ, дорожает эл. энергия, горячая вода и отопление. Соответственно всё что связано с хранением, реализацией, производством (например удобрений) и прочее, тоже должно подорожать, скажем на те же условные 5%. Что уже в свою очередь опять в цену конечного продукта влияет. Да и ещё много разных факторов. На сколько американская ракета-носитель - российская? 2-3-5-ть% (ракетный двигатель РД например) Но без него она не полетит, от слова совсем.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 17:33
В итоге получаем единичный конечный продукт на 10-20% дороже. А если кто то производит "сложные" состоящие из многих комплектующих конечные продукты, где каждый единичный подорожал на 10-20%, плюс опять 5% доставка и 5% отправка конечному потребителю. В итоге вполне приемлемо общее подорожание всего и вся (без субсидирования) в 1,5 - 2 раза. Хотя Кто то где то может и умышленно задирает цену - не исключаю
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 19:08
Цитата:
Вот именно, на пару процентов, так и должно быть с любой продукцией, потому что например мак потерял пару процентов рынка. Кто-то потерял процент, кто-то три. Но повышение цен в два раза - искусственная тема.
abaika95:
Поэтому на пару центов поднялась продукция в канадском маке
Поэтому на пару центов поднялась продукция в канадском маке
Вот именно, на пару процентов, так и должно быть с любой продукцией, потому что например мак потерял пару процентов рынка. Кто-то потерял процент, кто-то три. Но повышение цен в два раза - искусственная тема.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 19:09
Цитата:
Ссылку в студию, или берите свои слова обратно
viktorian85:
Процентов 10-15% мирового ВВП российская экономика.
Процентов 10-15% мирового ВВП российская экономика.
Ссылку в студию, или берите свои слова обратно
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 19:13
Цитата:
Потому что под шумок цену подняли все, кому не лень.
Цитата:
А почему? Нефть понятно, рынок 12% , а че с электроэнергией? Сколько процентов у России?
viktorian85:
Наехали на якобы 3% ВВП получили высокие цены на всё.
Наехали на якобы 3% ВВП получили высокие цены на всё.
Потому что под шумок цену подняли все, кому не лень.
Цитата:
Эл-починно:
Подорожали и нефть и газ и эл. энергия. То есть практически все энергоносители.
Подорожали и нефть и газ и эл. энергия. То есть практически все энергоносители.
А почему? Нефть понятно, рынок 12% , а че с электроэнергией? Сколько процентов у России?
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 19:14
Цитата:
Не возьму слова обратно. Официально янки пишут 3%. Только никто не верит в это. Если бы было 3% Россию давно уничтожили и не было бы турбулентности в мире. А тут всё наоборот.
maxsaf:
Ссылку в студию, или берите свои слова обратно
Ссылку в студию, или берите свои слова обратно
Не возьму слова обратно. Официально янки пишут 3%. Только никто не верит в это. Если бы было 3% Россию давно уничтожили и не было бы турбулентности в мире. А тут всё наоборот.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 19:15
Цитата:
Нет. Потому что Россия большой экспортёр многих ресурсов и рынки под шоком взлетели вверх.
maxsaf:
Потому что под шумок цену подняли все, кому не лень
Потому что под шумок цену подняли все, кому не лень
Нет. Потому что Россия большой экспортёр многих ресурсов и рынки под шоком взлетели вверх.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 19:23
Цитата:
На сколько? Давайте посчитаем. Допустим подорожал только бензин на 5 процентов. Мы производим условный товар, в котором стоимость доставки сидела в конечной цене и составляла 10%. Ну к примеру. Товар стоит 100 тенге, доставка значит 10 тенге. В этих 10 тенге сидит зарплата водителя, запчасти/амортизация, зарплата бухгалтера ну и сам бенз. Ну условно раскидаем водителю 2 тенге, бухгалтеру 2 тенге запчасти 2 тенге и 4 оставим бензину. Теперь бензин подорожал на 5%. То есть эти 4 тенге превратились в 4 тенге 20 тиын. Значит стоимость конечного продукта должна подняться на 10 тиын. Итого. 100 тенге и 20 тиын - новая цена товара. Но не 120 же тенге. Можете так же туда и газ добавить, и электричество. В итоге получите от силы 103 тенге. Подорожание в полтора два раза чисто искусственное.
Эл-починно:
Если с подорожанием нефти, дорожает топливо, скажем на те же от фени так сказать 5%, то это только начало цепочки. Тут всё дорожает, что связано с перевозкой и транспортировкой
Если с подорожанием нефти, дорожает топливо, скажем на те же от фени так сказать 5%, то это только начало цепочки. Тут всё дорожает, что связано с перевозкой и транспортировкой
На сколько? Давайте посчитаем. Допустим подорожал только бензин на 5 процентов. Мы производим условный товар, в котором стоимость доставки сидела в конечной цене и составляла 10%. Ну к примеру. Товар стоит 100 тенге, доставка значит 10 тенге. В этих 10 тенге сидит зарплата водителя, запчасти/амортизация, зарплата бухгалтера ну и сам бенз. Ну условно раскидаем водителю 2 тенге, бухгалтеру 2 тенге запчасти 2 тенге и 4 оставим бензину. Теперь бензин подорожал на 5%. То есть эти 4 тенге превратились в 4 тенге 20 тиын. Значит стоимость конечного продукта должна подняться на 10 тиын. Итого. 100 тенге и 20 тиын - новая цена товара. Но не 120 же тенге. Можете так же туда и газ добавить, и электричество. В итоге получите от силы 103 тенге. Подорожание в полтора два раза чисто искусственное.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 19:24
Цитата:
Вот именно. Под шоком взлетели цены. Как сахаром в кз. Он вроде бы и есть, и вроде бы столько не надо, а пустили слух и народ хапает, и делает еще хуже.
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2022 - 19:26]
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2022 - 20:22]
viktorian85:
Нет. Потому что Россия большой экспортёр многих ресурсов и рынки под шоком взлетели вверх.
Нет. Потому что Россия большой экспортёр многих ресурсов и рынки под шоком взлетели вверх.
Вот именно. Под шоком взлетели цены. Как сахаром в кз. Он вроде бы и есть, и вроде бы столько не надо, а пустили слух и народ хапает, и делает еще хуже.
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2022 - 19:26]
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2022 - 20:22]
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 19:42
Цитата:
Ну наверное всё из за того, что в мире всё взаимосвязано - глобализация
В России идёт импортозамещение, что тоже стоит денег. Плюс логистика изменилась, то что ещё не заместили, приходится покупать в обход. Что тоже влияет на конечную цену продукта. то есть страна изготовитель (не страна. где произведён конечный продукт, а страна, где произведены составляющие конечного продукта) сегодня играет одну из ключевых ролей. Скажем Россия продаёт "свой продукт" состоящий из компонентов произведённых в Германии, Голландии или другой страны запада. Где цены на газ взлетели в 2-3-ри раза. То и цена составляющих будет очень зависеть от необходимого количества газа, для изготовления конечного продукта. И тут транспортировка уже огромной роли на цену не сыграет.
Вот у Казахстана -"страна бензоколонка" своего производства нет. Поэтому будут платить любую цену. Спрос-предложение тоже никто не отменял, ну и плюс политические амбиции страны.
[Исправлено: Эл-починно, 24.06.2022 - 19:44]
[Исправлено: Эл-починно, 24.06.2022 - 19:52]
maxsaf:
А почему? Нефть понятно, рынок 12% , а че с электроэнергией? Сколько процентов у России?
А почему? Нефть понятно, рынок 12% , а че с электроэнергией? Сколько процентов у России?
Ну наверное всё из за того, что в мире всё взаимосвязано - глобализация
В России идёт импортозамещение, что тоже стоит денег. Плюс логистика изменилась, то что ещё не заместили, приходится покупать в обход. Что тоже влияет на конечную цену продукта. то есть страна изготовитель (не страна. где произведён конечный продукт, а страна, где произведены составляющие конечного продукта) сегодня играет одну из ключевых ролей. Скажем Россия продаёт "свой продукт" состоящий из компонентов произведённых в Германии, Голландии или другой страны запада. Где цены на газ взлетели в 2-3-ри раза. То и цена составляющих будет очень зависеть от необходимого количества газа, для изготовления конечного продукта. И тут транспортировка уже огромной роли на цену не сыграет.
Вот у Казахстана -"страна бензоколонка" своего производства нет. Поэтому будут платить любую цену. Спрос-предложение тоже никто не отменял, ну и плюс политические амбиции страны.
[Исправлено: Эл-починно, 24.06.2022 - 19:44]
[Исправлено: Эл-починно, 24.06.2022 - 19:52]
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