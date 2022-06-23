Отправлено: - 17:21

maxsaf:

Допустим доля России на мировом рынке нефти сократилась до 10%. Цифра эта не принципиальна. Это значит что 2% просто исчезло с рынка, и весь остальной запас должен подорожать на 2%. Даже если предположить что вся российская нефть исчезла. Тогда повышение цены должно быть 12%. Но никак не больше, не в два раза. Все остальное это искусственно задранные цены.

Цитата:Не совсем верный подход.Подорожали и нефть и газ и эл. энергия. То есть практически все энергоносители. Если с подорожанием нефти, дорожает топливо, скажем на те же от фени так сказать 5%, то это только начало цепочки. Тут всё дорожает, что связано с перевозкой и транспортировкой, в том числе бытовые и продовольственные товары. Теперь дорогой газ, дорожает эл. энергия, горячая вода и отопление. Соответственно всё что связано с хранением, реализацией, производством (например удобрений) и прочее, тоже должно подорожать, скажем на те же условные 5%. Что уже в свою очередь опять в цену конечного продукта влияет. Да и ещё много разных факторов. На сколько американская ракета-носитель - российская? 2-3-5-ть% (ракетный двигатель РД например) Но без него она не полетит, от слова совсем.