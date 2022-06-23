Прогноз на 5 дней
ясно+34°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 24% влажность
  • Ю, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
 
 
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44534
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что у любой ситуации, как у "палки", есть два конца - хороший и плохой. Курс рубля бьет по инфляции в Казахстане, но для России казахстанские товары стали более привлекательными.
Читать новость

viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
425
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 13:49
#90
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Доказывать что страна которая ничего толком на мир не производит имеет ВВП под 45%)

Нурботам ничего не доказывать и так видно по миру. Наехали на якобы 3% ВВП получили высокие цены на всё.
Профайл
viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
425
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 13:50
#91
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ты не прав просто потомучто твои источники врут я это тебе доказал

Не доказал и не врут. Оригиналы статьи есть с тех стран. То есть Йенг оказался прав.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1350
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 14:44
#92
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
viktorian85:
Нурботам ничего не доказывать

А и не надо им ничего доказывать и спорить с ними. Да и читать их перлы не имеет смысла. Зачем вам этот бред?
Профайл
viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
425
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 24.06.22 - 14:53
#93
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1351
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 24.06.22 - 16:22
#94
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока тенге не отвяжется от доллара, нас так и будет колбасить.
А в России будет всё хорошо.
К зиме закончат на Украине.
Переведут за рубли и продажу других ресурсов, включая продовольствие.
Рубль к 6 тенге в обозримом будущем не вернётся.
Ресурсы в мире будут и дальше дорожать из-за инфляции доллара и других мировых валют. Значит будет всё дорожать и у нас из-за привязки тенге к доллару.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
173
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 17:21
#95
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Допустим доля России на мировом рынке нефти сократилась до 10%. Цифра эта не принципиальна. Это значит что 2% просто исчезло с рынка, и весь остальной запас должен подорожать на 2%. Даже если предположить что вся российская нефть исчезла. Тогда повышение цены должно быть 12%. Но никак не больше, не в два раза. Все остальное это искусственно задранные цены.

Не совсем верный подход. ;-) Подорожали и нефть и газ и эл. энергия. То есть практически все энергоносители. Если с подорожанием нефти, дорожает топливо, скажем на те же от фени так сказать 5%, то это только начало цепочки. Тут всё дорожает, что связано с перевозкой и транспортировкой, в том числе бытовые и продовольственные товары. Теперь дорогой газ, дорожает эл. энергия, горячая вода и отопление. Соответственно всё что связано с хранением, реализацией, производством (например удобрений) и прочее, тоже должно подорожать, скажем на те же условные 5%. Что уже в свою очередь опять в цену конечного продукта влияет. Да и ещё много разных факторов. На сколько американская ракета-носитель - российская? 2-3-5-ть% (ракетный двигатель РД например) Но без него она не полетит, от слова совсем. :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
173
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 17:33
#96
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В итоге получаем единичный конечный продукт на 10-20% дороже. А если кто то производит "сложные" состоящие из многих комплектующих конечные продукты, где каждый единичный подорожал на 10-20%, плюс опять 5% доставка и 5% отправка конечному потребителю. В итоге вполне приемлемо общее подорожание всего и вся (без субсидирования) в 1,5 - 2 раза. Хотя Кто то где то может и умышленно задирает цену - не исключаю :lol:
Профайл
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS