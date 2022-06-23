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Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 44534
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что у любой ситуации, как у "палки", есть два конца - хороший и плохой. Курс рубля бьет по инфляции в Казахстане, но для России казахстанские товары стали более привлекательными.
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Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 13:49
Цитата:
Нурботам ничего не доказывать и так видно по миру. Наехали на якобы 3% ВВП получили высокие цены на всё.
abaika95:
Доказывать что страна которая ничего толком на мир не производит имеет ВВП под 45%)
Доказывать что страна которая ничего толком на мир не производит имеет ВВП под 45%)
Нурботам ничего не доказывать и так видно по миру. Наехали на якобы 3% ВВП получили высокие цены на всё.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 13:50
Цитата:
Не доказал и не врут. Оригиналы статьи есть с тех стран. То есть Йенг оказался прав.
abaika95:
Ты не прав просто потомучто твои источники врут я это тебе доказал
Ты не прав просто потомучто твои источники врут я это тебе доказал
Не доказал и не врут. Оригиналы статьи есть с тех стран. То есть Йенг оказался прав.
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 1350
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 14:44
Цитата:
А и не надо им ничего доказывать и спорить с ними. Да и читать их перлы не имеет смысла. Зачем вам этот бред?
viktorian85:
Нурботам ничего не доказывать
Нурботам ничего не доказывать
А и не надо им ничего доказывать и спорить с ними. Да и читать их перлы не имеет смысла. Зачем вам этот бред?
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 24.06.22 - 14:53
Комментарий удален модератором.
s
(Пользователи)
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- Костанай
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- 26.08.21
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- 1351
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 24.06.22 - 16:22
Пока тенге не отвяжется от доллара, нас так и будет колбасить.
А в России будет всё хорошо.
К зиме закончат на Украине.
Переведут за рубли и продажу других ресурсов, включая продовольствие.
Рубль к 6 тенге в обозримом будущем не вернётся.
Ресурсы в мире будут и дальше дорожать из-за инфляции доллара и других мировых валют. Значит будет всё дорожать и у нас из-за привязки тенге к доллару.
А в России будет всё хорошо.
К зиме закончат на Украине.
Переведут за рубли и продажу других ресурсов, включая продовольствие.
Рубль к 6 тенге в обозримом будущем не вернётся.
Ресурсы в мире будут и дальше дорожать из-за инфляции доллара и других мировых валют. Значит будет всё дорожать и у нас из-за привязки тенге к доллару.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 17:21
Цитата:
Не совсем верный подход. Подорожали и нефть и газ и эл. энергия. То есть практически все энергоносители. Если с подорожанием нефти, дорожает топливо, скажем на те же от фени так сказать 5%, то это только начало цепочки. Тут всё дорожает, что связано с перевозкой и транспортировкой, в том числе бытовые и продовольственные товары. Теперь дорогой газ, дорожает эл. энергия, горячая вода и отопление. Соответственно всё что связано с хранением, реализацией, производством (например удобрений) и прочее, тоже должно подорожать, скажем на те же условные 5%. Что уже в свою очередь опять в цену конечного продукта влияет. Да и ещё много разных факторов. На сколько американская ракета-носитель - российская? 2-3-5-ть% (ракетный двигатель РД например) Но без него она не полетит, от слова совсем.
maxsaf:
Допустим доля России на мировом рынке нефти сократилась до 10%. Цифра эта не принципиальна. Это значит что 2% просто исчезло с рынка, и весь остальной запас должен подорожать на 2%. Даже если предположить что вся российская нефть исчезла. Тогда повышение цены должно быть 12%. Но никак не больше, не в два раза. Все остальное это искусственно задранные цены.
Допустим доля России на мировом рынке нефти сократилась до 10%. Цифра эта не принципиальна. Это значит что 2% просто исчезло с рынка, и весь остальной запас должен подорожать на 2%. Даже если предположить что вся российская нефть исчезла. Тогда повышение цены должно быть 12%. Но никак не больше, не в два раза. Все остальное это искусственно задранные цены.
Не совсем верный подход. Подорожали и нефть и газ и эл. энергия. То есть практически все энергоносители. Если с подорожанием нефти, дорожает топливо, скажем на те же от фени так сказать 5%, то это только начало цепочки. Тут всё дорожает, что связано с перевозкой и транспортировкой, в том числе бытовые и продовольственные товары. Теперь дорогой газ, дорожает эл. энергия, горячая вода и отопление. Соответственно всё что связано с хранением, реализацией, производством (например удобрений) и прочее, тоже должно подорожать, скажем на те же условные 5%. Что уже в свою очередь опять в цену конечного продукта влияет. Да и ещё много разных факторов. На сколько американская ракета-носитель - российская? 2-3-5-ть% (ракетный двигатель РД например) Но без него она не полетит, от слова совсем.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 17:33
В итоге получаем единичный конечный продукт на 10-20% дороже. А если кто то производит "сложные" состоящие из многих комплектующих конечные продукты, где каждый единичный подорожал на 10-20%, плюс опять 5% доставка и 5% отправка конечному потребителю. В итоге вполне приемлемо общее подорожание всего и вся (без субсидирования) в 1,5 - 2 раза. Хотя Кто то где то может и умышленно задирает цену - не исключаю
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