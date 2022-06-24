Прогноз на 5 дней
ясно+34°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 24% влажность
  • Ю, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Квитанция для населения вырастет на 200-300 тенге» - Пилотный проект по выравниванию тарифа на электроэнергию планируют реализовать в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44534
«Квитанция для населения вырастет на 200-300 тенге» - Пилотный проект по выравниванию тарифа на электроэнергию планируют реализовать в Костанайской области
Отправлено: 24.06.22 - 16:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас население платит за электроэнергию меньше ее себестоимости. Пилотный проект хотят отработать на электроснабжении, потому что за эту услугу люди платят меньше всего - доля в общем чеке составляет около 3%.
Читать новость

Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
169
Re: «Квитанция для населения вырастет на 200-300 тенге» -...
Отправлено: 24.06.22 - 16:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Участники брифинга заверили, что заплатить на 200-300 тенге в месяц больше за свет для многих жителей области не станет затратным Источник:

Странно, у меня они не спрашивали. А уже заверяют за всех.
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
250
Re: «Квитанция для населения вырастет на 200-300 тенге» -...
Отправлено: 24.06.22 - 17:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно 5%??? может 50% или 30%. А то с общим ценником по коммуналке (без связи в 20 тыс. тенге при 1 работающем на семью из 3х чел) получается если доход менее 400 000 то уже должны выплачивать.... Что-то сомневаюсь в этом. Насколько я помню был порог в 30%, при этом нужно доказать что остальные члены семьи не имеют дохода....
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5356
Re: «Квитанция для населения вырастет на 200-300 тенге» -...
Отправлено: 24.06.22 - 17:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы ставили всем единый тариф, кто много тратит стал бы экономить , зачем сюда пекарей и прочих. У кого-то весь дворец со всех сторон в иллюминация , а кто-то дорогие булочки не может купить. Очень странно
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS