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«Квитанция для населения вырастет на 200-300 тенге» - Пилотный проект по выравниванию тарифа на электроэнергию планируют реализовать в Костанайской области
«Квитанция для населения вырастет на 200-300 тенге» - Пилотный проект по выравниванию тарифа на электроэнергию планируют реализовать в Костанайской области
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