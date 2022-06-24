Re: "Кем вы были не могу сказать, но отношение вы к этому...

Отправлено: - 14:54

Кем вы были, не могу сказать, но отношение вы имели/u]

Был такой случай, сидели мы базарные торговцы в дождливый день у одного коллеги, смотрели в окно, играли карты, как вдруг по улице бежал беспризорный баран. Моя собака, огромный дог, никогда не видевший живого барана кинулся по дождю за бараном, догнал его и одним охватом пасти придушил того. Мы принесли ещё теплую жертву, выпустили кровь и решили съесть. Через день участковый выяснял, кто конкретно предложил крамольную идею зарезать барана, однако кто бы что-то не говорил из восьми поедателей барашки, все кончалось смехом