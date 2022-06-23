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≡ Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44532
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
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Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что у любой ситуации, как у "палки", есть два конца - хороший и плохой. Курс рубля бьет по инфляции в Казахстане, но для России казахстанские товары стали более привлекательными.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
423
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 13:49
#90
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Цитата:
abaika95:
Доказывать что страна которая ничего толком на мир не производит имеет ВВП под 45%)

Нурботам ничего не доказывать и так видно по миру. Наехали на якобы 3% ВВП получили высокие цены на всё.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
423
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 13:50
#91
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Цитата:
abaika95:
Ты не прав просто потомучто твои источники врут я это тебе доказал

Не доказал и не врут. Оригиналы статьи есть с тех стран. То есть Йенг оказался прав.
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