Отправлено: - 13:49

abaika95:

Доказывать что страна которая ничего толком на мир не производит имеет ВВП под 45%)

Цитата:Нурботам ничего не доказывать и так видно по миру. Наехали на якобы 3% ВВП получили высокие цены на всё.