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≡ Труд спортсменов должен оплачиваться – "Самрук-Қазына" прокомментировали высокие зарплаты хоккеистов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44532
Труд спортсменов должен оплачиваться – "Самрук-Қазына" прокомментировали высокие зарплаты хоккеистов
Отправлено: 24.06.22 - 13:36
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СМИ сообщили, что годовая зарплата хоккеистов "Барыса" достигает 470 миллионов тенге, что вызывало большой резонанс в социальных сетях. Прямым спонсором хоккейного клуба является фонд "Самрук-Казына", полностью принадлежащий правительству.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
54
Re: Труд спортсменов должен оплачиваться –...
Отправлено: 24.06.22 - 13:36
#1
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Последнее время складывается мнение, что у нас в стране хорошо зарабатывать достойны хоккеисты ,футболисты ,врачи и учителя. На них всегда найдутся финансы в бюджете .Остальные выживай как можешь.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
823
Re: Труд спортсменов должен оплачиваться –...
Отправлено: 24.06.22 - 13:45
#2
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Цитата:
71422:
и учителя. На них всегда найдутся финансы в бюджете

однако 30 млрд тг не выплачены) видимо не всегда найдутся)
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