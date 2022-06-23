Отправлено: - 12:27

maxsaf:

Раз ВВП России составляет 3% от мирового, то при полном прекращении абсолютно всех торговых операций РФ с миром подорожание должно быть 3%. А мы видим и 15% и 30% и даже больше наверное. Бенз и газ на сколько подорожал во всем мире в целом? Прикиньте какая это сумма.

Цитата:Просто в капиталистической экономике любой уход одного игрока стреляет по всемСейчас польшу закрой забором везде взлетит цена на всёХотя Польша не промышленный гигантНо к примеру ее яблоки шли на заводы ФранцииГде из них делали кальвадос и все остальноеА эти кальвадос,сок,вино и сидр шли на импорт по всему мируТеперь яблок нетЦепочка порваласьВо Франции сокращение тысячи людейЭти люди/производства и тоо платили налоги,отдыхали,покупалиСразу просела сфера услугА раз теперь не нужно столько кондитерских в городке где людей сократили то 3 из 5 закрываютсяА на эти кондитерские шел товар из ГерманииТеперь в Германии начинаются сокращение,зачем им столько производить если во Франции закрылись кондитерские?Цепь понятна? И это только яблоки)А тут представь себе закрыли забором страну бензаколонку)