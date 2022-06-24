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≡ "Кем вы были не могу сказать, но отношение вы к этому имели" - Приговор Диасу Нурмагамбетову вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44532
"Кем вы были не могу сказать, но отношение вы к этому имели" - Приговор Диасу Нурмагамбетову вынесли в Костанае
Отправлено: 24.06.22 - 13:35
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Судья Алтын БАЙЖУМАНОВА признала Диаса виновным и назначила наказание в виде 1 года ограничения свободы за вычетом срока, когда он находился в СИЗО и под домашним арестом. И разъяснила свой приговор.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12710
Re: "Кем вы были не могу сказать, но отношение вы к этому...
Отправлено: 24.06.22 - 13:35
#1
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Смехота
Тоесть он виновен о чем и говорит судья
Но его решили не сажать на полную потомучто........потомучто не совсем виновен? Но срок дали значит всё-таки виновен? Но не на полную потомучто....
Вообщем смехота
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25055
Re: "Кем вы были не могу сказать, но отношение вы к этому...
Отправлено: 24.06.22 - 13:48
#2
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Цитата:

Суд назначил минимальный срок ограничения свободы.

Оправдывать, надо было... :-o
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