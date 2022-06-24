Re: "Кем вы были не могу сказать, но отношение вы к этому...

Отправлено: - 13:35

Смехота

Тоесть он виновен о чем и говорит судья

Но его решили не сажать на полную потомучто........потомучто не совсем виновен? Но срок дали значит всё-таки виновен? Но не на полную потомучто....

Вообщем смехота