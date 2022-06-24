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≡ Приложение eGov mobile будет предупреждать казахстанцев об утечке их данных и паролей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44532
Приложение eGov mobile будет предупреждать казахстанцев об утечке их данных и паролей
Отправлено: 24.06.22 - 13:24
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Казахстанцев будут уведомлять о том, какие данные находятся в руках хакеров и мошенников, через приложение eGov mobile, сообщает управление по связям с общественностью АО "Национальные информационные технологии".
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4805
Re: Приложение eGov mobile будет предупреждать казахстанцев об...
Отправлено: 24.06.22 - 13:24
#1
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все в егове сидят безвылазно? :-o чего там так "часто" делать? Может я чего не догоняю или отстала от жизни? :oops:
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