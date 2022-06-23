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Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
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Я робот(Пользователи)
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- 44532
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что у любой ситуации, как у "палки", есть два конца - хороший и плохой. Курс рубля бьет по инфляции в Казахстане, но для России казахстанские товары стали более привлекательными.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
- Сообщений:
- 12710
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 12:27
Цитата:
Просто в капиталистической экономике любой уход одного игрока стреляет по всем
Сейчас польшу закрой забором везде взлетит цена на всё
Хотя Польша не промышленный гигант
Но к примеру ее яблоки шли на заводы Франции
Где из них делали кальвадос и все остальное
А эти кальвадос,сок,вино и сидр шли на импорт по всему миру
Теперь яблок нет
Цепочка порвалась
Во Франции сокращение тысячи людей
Эти люди/производства и тоо платили налоги,отдыхали,покупали
Сразу просела сфера услуг
А раз теперь не нужно столько кондитерских в городке где людей сократили то 3 из 5 закрываются
А на эти кондитерские шел товар из Германии
Теперь в Германии начинаются сокращение,зачем им столько производить если во Франции закрылись кондитерские?
Цепь понятна? И это только яблоки)
А тут представь себе закрыли забором страну бензаколонку)
maxsaf:
Раз ВВП России составляет 3% от мирового, то при полном прекращении абсолютно всех торговых операций РФ с миром подорожание должно быть 3%. А мы видим и 15% и 30% и даже больше наверное. Бенз и газ на сколько подорожал во всем мире в целом? Прикиньте какая это сумма.
Раз ВВП России составляет 3% от мирового, то при полном прекращении абсолютно всех торговых операций РФ с миром подорожание должно быть 3%. А мы видим и 15% и 30% и даже больше наверное. Бенз и газ на сколько подорожал во всем мире в целом? Прикиньте какая это сумма.
Просто в капиталистической экономике любой уход одного игрока стреляет по всем
Сейчас польшу закрой забором везде взлетит цена на всё
Хотя Польша не промышленный гигант
Но к примеру ее яблоки шли на заводы Франции
Где из них делали кальвадос и все остальное
А эти кальвадос,сок,вино и сидр шли на импорт по всему миру
Теперь яблок нет
Цепочка порвалась
Во Франции сокращение тысячи людей
Эти люди/производства и тоо платили налоги,отдыхали,покупали
Сразу просела сфера услуг
А раз теперь не нужно столько кондитерских в городке где людей сократили то 3 из 5 закрываются
А на эти кондитерские шел товар из Германии
Теперь в Германии начинаются сокращение,зачем им столько производить если во Франции закрылись кондитерские?
Цепь понятна? И это только яблоки)
А тут представь себе закрыли забором страну бензаколонку)
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 12:27
Цитата:
Важный момент - на сколько подорожали. Попробуйте сами все посчитать и вы не найдете обоснования сегодняшним ценам.
viktorian85:
Россия крупнейший экспортёр нефти. Введя против РФ эмбарго она взлетела в цене. Следовательно подорожали все виды топлива
Россия крупнейший экспортёр нефти. Введя против РФ эмбарго она взлетела в цене. Следовательно подорожали все виды топлива
Важный момент - на сколько подорожали. Попробуйте сами все посчитать и вы не найдете обоснования сегодняшним ценам.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 12:31
Цитата:
Без точных расчетов это просто бла бла. И ведь никто посчитать такое не сможет - дофига делов. Но если кто-то все таки посчитает, то станет ясно что большая часть накруток - искусственная, просто прикрывают вот такими бла-бла-бла обьяснениями.
abaika95:
Цепь понятна? И это только яблоки) А тут представь себе закрыли забором страну бензаколонку)
Цепь понятна? И это только яблоки) А тут представь себе закрыли забором страну бензаколонку)
Без точных расчетов это просто бла бла. И ведь никто посчитать такое не сможет - дофига делов. Но если кто-то все таки посчитает, то станет ясно что большая часть накруток - искусственная, просто прикрывают вот такими бла-бла-бла обьяснениями.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 12:32
Цитата:
Найду. Россия крупный мировой игрок. Если вы заметили то цены сильно выросли на нефть, никель, зерно, алюминий и т.д. то есть на все виды какие продаёт РФ и является крупнейшим экспортером этих товаров. Наехали на РФ следовательно получайте высокие ценына всё. Янки и шестёрки сами виноваты. Нефиг было лезть.
maxsaf:
Важный момент - на сколько подорожали. Попробуйте сами все посчитать и вы не найдете обоснования сегодняшним ценам.
Важный момент - на сколько подорожали. Попробуйте сами все посчитать и вы не найдете обоснования сегодняшним ценам.
Найду. Россия крупный мировой игрок. Если вы заметили то цены сильно выросли на нефть, никель, зерно, алюминий и т.д. то есть на все виды какие продаёт РФ и является крупнейшим экспортером этих товаров. Наехали на РФ следовательно получайте высокие ценына всё. Янки и шестёрки сами виноваты. Нефиг было лезть.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 12:35
Цитата:
Во первых ее не закрыли. Торговля худо бедно но идет. Пусть по хитрому, через третьи руки но идет. Важный вопрос - если ввп россии было 3% от мирового, то сколько оно сейчас? 2.5% или 2%? То есть все мировые цены должны подняться на 0.5% - 1%. Остальное - искусственно накрученное. Кто-то сейчас делает триллионы из воздуха.
abaika95:
А тут представь себе закрыли забором страну бензаколонку)
А тут представь себе закрыли забором страну бензаколонку)
Во первых ее не закрыли. Торговля худо бедно но идет. Пусть по хитрому, через третьи руки но идет. Важный вопрос - если ввп россии было 3% от мирового, то сколько оно сейчас? 2.5% или 2%? То есть все мировые цены должны подняться на 0.5% - 1%. Остальное - искусственно накрученное. Кто-то сейчас делает триллионы из воздуха.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 12:36
Цитата:
Очередное бла бла. Давайте тоже с точными цифрами и обоснованием.
viktorian85:
Найду. Россия крупный мировой игрок. Если вы заметили то цены сильно выросли на нефть, никель, зерно, алюминий и т.д. то есть на все виды какие продаёт РФ и является крупнейшим экспортером этих товаров. Наехали на РФ следовательно получайте высокие ценына всё. Янки и шестёрки сами виноваты. Нефиг было лезть.
Найду. Россия крупный мировой игрок. Если вы заметили то цены сильно выросли на нефть, никель, зерно, алюминий и т.д. то есть на все виды какие продаёт РФ и является крупнейшим экспортером этих товаров. Наехали на РФ следовательно получайте высокие ценына всё. Янки и шестёрки сами виноваты. Нефиг было лезть.
Очередное бла бла. Давайте тоже с точными цифрами и обоснованием.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 12:43
Цитата:
3% от мирового ввп. Мы в курсе насколько крупный
viktorian85:
Россия крупный мировой игрок.
Россия крупный мировой игрок.
3% от мирового ввп. Мы в курсе насколько крупный
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 12:46
Цитата:
Давайте, чтобы не усложнять, разберемся с нефтью. Какова доля нефтяного рынка у России была до санкций и сейчас?
viktorian85:
Если вы заметили то цены сильно выросли на нефть, никель, зерно, алюминий и т.д.
Если вы заметили то цены сильно выросли на нефть, никель, зерно, алюминий и т.д.
Давайте, чтобы не усложнять, разберемся с нефтью. Какова доля нефтяного рынка у России была до санкций и сейчас?
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 12:48
До санкций доля России на мировом нефтяном рынке была 12% примерно. Есть кто не согласен с этой цифрой? Теперь вопрос. Насколько сократилась доля после введения санкций?
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 12:54
Допустим доля России на мировом рынке нефти сократилась до 10%. Цифра эта не принципиальна. Это значит что 2% просто исчезло с рынка, и весь остальной запас должен подорожать на 2%. Даже если предположить что вся российская нефть исчезла. Тогда повышение цены должно быть 12%. Но никак не больше, не в два раза. Все остальное это искусственно задранные цены.
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2022 - 12:58]
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2022 - 12:58]
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 12:57
Помню как несколько лет назад арабы цену на нефть обвалили, да так что она в минуса уходила. И где сейчас эти товарищи с дешевой нефтью?
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 13:08
Цитата:
У меня других нет. Но если у тебя есть - докажи мне что я не прав. Или ты как любой политолог - главное уверенно говорить и неважно что?
abaika95:
Зачем я буду теперь приводить ссылки если ты так и не Привел объективные свои?
Зачем я буду теперь приводить ссылки если ты так и не Привел объективные свои?
У меня других нет. Но если у тебя есть - докажи мне что я не прав. Или ты как любой политолог - главное уверенно говорить и неважно что?
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 13:10
Цитата:
Не согласен. Помнишь кривые спроса и предложения? Они не ПРЯМЫЕ - они КРИВЫЕ, а значит зависимость не линейная.
maxsaf:
То есть все мировые цены должны подняться на 0.5% - 1%.
То есть все мировые цены должны подняться на 0.5% - 1%.
Не согласен. Помнишь кривые спроса и предложения? Они не ПРЯМЫЕ - они КРИВЫЕ, а значит зависимость не линейная.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 13:20
Цитата:
И введя санкции против всего 3% ВВП цены на всё в мире растут причём некоторые позиции исторические повышения. Так не бывает. Процентов 10-15% мирового ВВП российская экономика.
Цитата:
Второй добытчик нефти в мире после Саудовской Аравии.
maxsaf:
3% от мирового ввп. Мы в курсе насколько крупный
3% от мирового ввп. Мы в курсе насколько крупный
И введя санкции против всего 3% ВВП цены на всё в мире растут причём некоторые позиции исторические повышения. Так не бывает. Процентов 10-15% мирового ВВП российская экономика.
Цитата:
maxsaf:
Давайте, чтобы не усложнять, разберемся с нефтью. Какова доля нефтяного рынка у России была до санкций и сейчас?
Давайте, чтобы не усложнять, разберемся с нефтью. Какова доля нефтяного рынка у России была до санкций и сейчас?
Второй добытчик нефти в мире после Саудовской Аравии.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12710
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 13:44
Цитата:
Это не бла бла
Это схема как происходит в мире
Я не знаю зачем ты прицепился к бесполезному ВВП России если дело в рыночных цепочках
Сколько мир инвестировал в Россию?
И сейчас огромные компании уходят так или иначе с рынка России
Представь вот мак закрыл свои рестораны по всей России
Тоесть годовой доход мака уже упал
Но мак не будет терпеть убытки иначе придется урезать зарплату персоналу
На это они ее пойдут
Поэтому на пару центов поднялась продукция в канадском маке
Раз поднялась продукция на мак автоматически поставщики мяса и овощей в мак подняли свои цены
Если они подняли свои цены значит автоматически на рынке вырастает цена и у других поставщиков (ну не будут же они торговать по дешевке)
За этим следует вал остальных удорожаний
И это мы взяли цепочку только мака
А сколько таких компаний ушло?
Об этом и орет со всех щелей российская пропаганда утверждая что санкции бьют по всем и Европа скоро загнется)
Просто России так хочется
Но на деле ты теперь будет чуть дороже брать мак и чуть дороже будешь закупаться в Икее
А в России в следствии ухода этих компаний сократили часть людей
Это повышение безработицы
Где безработица там преступность и наркомания))
Цитата:
Ты не прав просто потомучто твои источники врут я это тебе доказал
А если так то о чем спор?
Цитата:
Новая методичка кремлеботов
Доказывать что страна которая ничего толком на мир не производит имеет ВВП под 45%))
Проверять то никто не будет
maxsaf:
Без точных расчетов это просто бла бла
Без точных расчетов это просто бла бла
Это не бла бла
Это схема как происходит в мире
Я не знаю зачем ты прицепился к бесполезному ВВП России если дело в рыночных цепочках
Сколько мир инвестировал в Россию?
И сейчас огромные компании уходят так или иначе с рынка России
Представь вот мак закрыл свои рестораны по всей России
Тоесть годовой доход мака уже упал
Но мак не будет терпеть убытки иначе придется урезать зарплату персоналу
На это они ее пойдут
Поэтому на пару центов поднялась продукция в канадском маке
Раз поднялась продукция на мак автоматически поставщики мяса и овощей в мак подняли свои цены
Если они подняли свои цены значит автоматически на рынке вырастает цена и у других поставщиков (ну не будут же они торговать по дешевке)
За этим следует вал остальных удорожаний
И это мы взяли цепочку только мака
А сколько таких компаний ушло?
Об этом и орет со всех щелей российская пропаганда утверждая что санкции бьют по всем и Европа скоро загнется)
Просто России так хочется
Но на деле ты теперь будет чуть дороже брать мак и чуть дороже будешь закупаться в Икее
А в России в следствии ухода этих компаний сократили часть людей
Это повышение безработицы
Где безработица там преступность и наркомания))
Цитата:
Victor Yang:
У меня других нет. Но если у тебя есть - докажи мне что я не прав.
У меня других нет. Но если у тебя есть - докажи мне что я не прав.
Ты не прав просто потомучто твои источники врут я это тебе доказал
А если так то о чем спор?
Цитата:
viktorian85:
И введя санкции против всего 3% ВВП цены на всё в мире растут причём некоторые позиции исторические повышения. Так не бывает. Процентов 10-15% мирового ВВП российская экономика
И введя санкции против всего 3% ВВП цены на всё в мире растут причём некоторые позиции исторические повышения. Так не бывает. Процентов 10-15% мирового ВВП российская экономика
Новая методичка кремлеботов
Доказывать что страна которая ничего толком на мир не производит имеет ВВП под 45%))
Проверять то никто не будет
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