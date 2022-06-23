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≡ Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44527
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
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Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что у любой ситуации, как у "палки", есть два конца - хороший и плохой. Курс рубля бьет по инфляции в Казахстане, но для России казахстанские товары стали более привлекательными.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2608
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 08:50
#15
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Цитата:
гражданин СССР:

отруби топором всё, что тебе мешает, не мучайся

[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2022 - 09:09]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2608
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 09:04
#16
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
напомните мне кто основатель союза ...

ты его итак знаешь. Мы ещё долго будем расхлёбывать плоды бездарной 30-летней политики этого товарища.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1347
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 09:36
#17
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Цитата:
юля елиссева:

Да это вроде бы у вас зуд))) Таможенный союз жить мешает ;-)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1008
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 10:07
#18
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Цитата:
юля елиссева:
плоды бездарной 30-летней политики этого товарища

Да перестаньте,посмотрите лукашенко,где он отчетливо говорит,что путин приказал первому и солнцеликому,якобы родить эту идею.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2608
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 10:19
#19
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Цитата:
Сабыр:
Да перестаньте,посмотрите лукашенко

Слушать Лукашенко это уже особое извращение. А по факту неважно кому из диктаторов первым пришла идея о создании Таёжного союза. Из него нашей стране надо выходить.

[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2022 - 10:23]

[Исправлено: Тимур Гафуров, 24.06.2022 - 10:31]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15352
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 10:30
#20
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Цитата:
юля елиссева:
плоды бездарной 30-летней политики этого товарища.

Кто же тогда одаренный? Саакашвили, который в заключении? У Назарбаева грамотная политика была. Не без некоторых перегибов, но в целом грамотно и последовательно. Или надо было сразу в 90-х объявить мононациональное государство, единственный используемый казахский язык и вступить в НАТО?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12692
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 24.06.22 - 10:30
#21
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Цитата:
Добринцофф:
Скажи просто,что Казахстанская экономика не может позволить себе такую роскошь

Ты вроде предприниматель и должен понимать что в экономике не бывает просто)
Казахстан не может позволить себе роскошь исскуственно поддерживать на плаву свою валюту понимая что потом настанет полный ПЭ как будет в России)
Цитата:
Добринцофф:
В Казахстане не взлетели?

Цитата:
Добринцофф:
Зато у нас

Вроде как о России я вел речь нет?
Ведь ты не можешь объяснить почему у нас тенге просел к рублю
Рубль укрепился к доллару но цены в России ползут вверх с такой же скоростью как у нас?)) Цитата:
Добринцофф:
Когда война началась ты то же самое писал,а он чё то взял и окреп до 7 летней давности.

Ты будешь удивлен но рублЬ с начала войны упал до 3 тенге
Но никто же в мире не думал что российский Центробанк настолько "умный" что будет исскуственно играть с конвертацией валют на потеху публике)
А на деле то если разобраться впереди яма
Цитата:
viktorian85:
Блумберг почитываю там наоборот пишут что уже 30 компаний газ за рубли покупают и тем самым Путин навязал свои условия всему Евросоюзу.

Блумберг не почитывать (особенно заголовки) а читать и анализировать надо
Если дам 3 евро за твой товар
а ты пойдешь и поменяешь их на рубли ты естественно будешь бегать и кричать что я покупаю твои товары в валюте)))(если ты конечно настоящий россиянин)

Цитата:
viktorian85:
А советник президента США по безопасности вообще сказал что российский Центробанк красавчики что так справились с рубл

Блин умора)))
Ты не Вика ты просто кладезь желтушных заголовков российской Пропаганды
В России ведь дальше заголовка никто не читает видимо
Читаем: Салливан похвалил набиуллину за укрепление рубля(явно троллинг котрый российская Пропаганда выдает за оценку)
Также в своей похвале он отметил что рост рубля носит временный характер))
И если бы он был гражданином РФ то он очень переживал бы из за экономических проблем)Цитата:
Маркс:
Так давеча кричали, что тенге слишком сильно укрепляется по отношению к доллару и даже проводили на торгах обратную интервенцию - скупали доллары, чтобы ослабить тенге и укрепить доллар. Доукреплялись, блин, деятели.

Цитата:
KOS77: Золотые слова! Помнится не так давно наш Президент поручил правительству повысить доверие к тенге и соответственно укрепить, и стабилизировать его курс!



И что-то не один форумный экономист мне так объяснить и не может почему в России дорожает все также как у нас при их укрепленной валюте?)) Цитата:
Victor Yang:
Наверное из-за этого в Европе хотят уменьшить температуру на 2 градуса? И стоимость газа растет тоже по этой причине?

Стоимость газа естественно вырастит
Когда покупатель отказывается от одного поставщика другой логично поднимет цену на свой товар
Только вот товар то из Азербайджана уже идёт
А России что делать Когда к осени от ее услуг откажутся?))
Цитата:
Victor Yang:
Кстати в украинских источниках есть много про "шантаж" Россией Европы газом. И там же была "неофициальная информация" что лидеры ЕС прилетали в Киев уговорить Зеленского пойти на уступки России. Там же были подозрения что задержка поставок вооружения идет именно из-за давления России на Европу. А Россия сейчас, по факту, поставляет газ за ненужные ей бумажки (евро, которые потратить нигде нельзя)

Все может быть так а может и домыслы
Европе сейчас кровь из носу надо дожать Россию до осени
У России по сути цугцванг и ей ничего не остаётся другого как поставлять газ в страны НАТО которые исторически угрожают России)) а Европа не спит и подтягивает себе новых поставщиков
Так и Европа в рублях или всё-таки в евро платит?)) и кто по итогу в этой схеме просчитался?))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15352
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 10:35
#22
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
..мудрая мысль

Мысль верная, но есть нюанс. Нет никакой гарантии что такой курс сохранится надолго - такое возможно только при управляемом "коридоре" и в таком случае государство гарантирует своим производителям сохранение курса и, тем самым, уменьшение конкуренции импорта.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12692
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 10:36
#23
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Цитата:
Victor Yang:
Кто же тогда одаренный? Саакашвили, который в заключении?

Если посмотреть на статические данные жизни Грузии до него, при нем и после то да Саакашвили великий реформатор
Цитата:
Сабыр:
Да перестаньте,посмотрите лукашенко,где он отчетливо говорит,что путин приказал первому и солнцеликому,якобы родить эту идею.

Это уже домыслы задним числом
Когда Назарбаев носился с идеей союза Путин был никому не известный чувак (Ху из мистер Путин?)
Союз изначально был нужен и большинство в Казахстане были за такой союз
Но как Россия начала шизеть всем стало ясно что с таким союзником долеко не уедешь
Цитата:
Victor Yang:
Или надо было сразу в 90-х объявить мононациональное государство, единственный используемый казахский язык и вступить в НАТО?

Не получилось бы по-любому
Большой процент русских
Огромный процент русскоязычных
И НАТО шибко не принимает всех подряд так-то кому захочется)
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2608
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 10:37
#24
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Цитата:
Victor Yang:
Саакашвили, который в заключении?

Саакашвили гениальный политик. Сделал из Грузии конфетку за время своего правления. Заведомо зная, что нынешнее пророссийское Грузии руководство его посадит, он всё равно вернулся чтобы бороться. Он такой же герой, как и Навальный в России.
Цитата:
Victor Yang:
вступить в НАТО

Это было бы вообще отлично! Но увы, до этого нам далеко.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1008
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 24.06.22 - 10:38
#25
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Вопреки всем законам экономики путин тащит рубль вверх,чтобы всем доказать какой он крутой. А на самом деле летит в пропасть. Тысячи уволенных и он добивает последние предприятия,тк все поворачиваются в сторону Китая,который продаёт за доллары.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1008
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 10:39
#26
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Цитата:
юля елиссева:
Сделал из Грузии конфетку

Кстати,да. И коррупцию практически искоренил. А ведь в Грузии никаких недр практически нет,а живут норм. Парадокс. Но дед вова и его кончит.
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
409
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 10:44
#27
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Цитата:
abaika95:
Блумберг не почитывать (особенно заголовки) а читать и анализировать надо Если дам 3 евро за твой товар а ты пойдешь и поменяешь их на рубли ты естественно будешь бегать и кричать что я покупаю твои товары в валюте)))(если ты конечно настоящий россиянин)

Банк то российский. То есть покупают за рубли ;-)

Цитата:
abaika95:
Читаем: Салливан похвалил набиуллину за укрепление рубля(явно троллинг котрый российская Пропаганда выдает за оценку)

Не знаю про троллинг и пропаганду, но рубль признан самой устойчивой и лучшей валютой в мире. Наверно Путин блумберг купил :lol:
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