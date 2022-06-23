Отправлено: - 10:30

Добринцофф:

Скажи просто,что Казахстанская экономика не может позволить себе такую роскошь

Добринцофф:

В Казахстане не взлетели?

Добринцофф:

Зато у нас

Добринцофф:

Когда война началась ты то же самое писал,а он чё то взял и окреп до 7 летней давности.

viktorian85:

Блумберг почитываю там наоборот пишут что уже 30 компаний газ за рубли покупают и тем самым Путин навязал свои условия всему Евросоюзу.

viktorian85:

А советник президента США по безопасности вообще сказал что российский Центробанк красавчики что так справились с рубл

Маркс:

Так давеча кричали, что тенге слишком сильно укрепляется по отношению к доллару и даже проводили на торгах обратную интервенцию - скупали доллары, чтобы ослабить тенге и укрепить доллар. Доукреплялись, блин, деятели.

KOS77: Золотые слова! Помнится не так давно наш Президент поручил правительству повысить доверие к тенге и соответственно укрепить, и стабилизировать его курс!

Victor Yang:

Наверное из-за этого в Европе хотят уменьшить температуру на 2 градуса? И стоимость газа растет тоже по этой причине?

Victor Yang:

Кстати в украинских источниках есть много про "шантаж" Россией Европы газом. И там же была "неофициальная информация" что лидеры ЕС прилетали в Киев уговорить Зеленского пойти на уступки России. Там же были подозрения что задержка поставок вооружения идет именно из-за давления России на Европу. А Россия сейчас, по факту, поставляет газ за ненужные ей бумажки (евро, которые потратить нигде нельзя)

Цитата:Ты вроде предприниматель и должен понимать что в экономике не бывает просто)Казахстан не может позволить себе роскошь исскуственно поддерживать на плаву свою валюту понимая что потом настанет полный ПЭ как будет в России)Цитата:Цитата:Вроде как о России я вел речь нет?Ведь ты не можешь объяснить почему у нас тенге просел к рублюРубль укрепился к доллару но цены в России ползут вверх с такой же скоростью как у нас?)) Цитата:Ты будешь удивлен но рублЬ с начала войны упал до 3 тенгеНо никто же в мире не думал что российский Центробанк настолько "умный" что будет исскуственно играть с конвертацией валют на потеху публике)А на деле то если разобраться впереди ямаЦитата:Блумберг не почитывать (особенно заголовки) а читать и анализировать надоЕсли дам 3 евро за твой товара ты пойдешь и поменяешь их на рубли ты естественно будешь бегать и кричать что я покупаю твои товары в валюте)))(если ты конечно настоящий россиянин)Цитата:Блин умора)))Ты не Вика ты просто кладезь желтушных заголовков российской ПропагандыВ России ведь дальше заголовка никто не читает видимоЧитаем: Салливан похвалил набиуллину за укрепление рубля(явно троллинг котрый российская Пропаганда выдает за оценку)Также в своей похвале он отметил что рост рубля носит временный характер))И если бы он был гражданином РФ то он очень переживал бы из за экономических проблем)Цитата:Цитата:И что-то не один форумный экономист мне так объяснить и не может почему в России дорожает все также как у нас при их укрепленной валюте?)) Цитата:Стоимость газа естественно выраститКогда покупатель отказывается от одного поставщика другой логично поднимет цену на свой товарТолько вот товар то из Азербайджана уже идётА России что делать Когда к осени от ее услуг откажутся?))Цитата:Все может быть так а может и домыслыЕвропе сейчас кровь из носу надо дожать Россию до осениУ России по сути цугцванг и ей ничего не остаётся другого как поставлять газ в страны НАТО которые исторически угрожают России)) а Европа не спит и подтягивает себе новых поставщиковТак и Европа в рублях или всё-таки в евро платит?)) и кто по итогу в этой схеме просчитался?))