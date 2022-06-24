Отправлено: - 10:28

. В машине скорой помощи у него остановилось сердце, но его смогли реанимировать. Артиста успели довезти до больницы, где он и скончался.



Бригада скорой помощи не выехала на вызов к Юрию Шатунову, в результате чего было потеряно 40 минут









22 июня в 23:30 друзьями к нам был доставлен Юрий Шатунов в состоянии клинической смерти

директору Шатунова и его друзьям пришлось везти его в больницу самим.

Цитата:Цитата:Цитата:Какие-то не стыковки. Если друзья сами привезли, почему речь снова и снова о машине скорой помощи?