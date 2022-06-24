Прогноз на 5 дней
ясно+26°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 50% влажность
  • Ю-ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера Андрея Разина
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44527
Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера Андрея Разина
Отправлено: 24.06.22 - 09:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Артист до последнего дня активно выступал с концертами, а осенью собирался отправиться в очередной тур. «Надо закончить этот тур. Я в туре с января. Осталось еще два концерта. Потом - пауза, а по осени, наверное, опять, опять», — поделился он.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
127
Re: Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера...
Отправлено: 24.06.22 - 09:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
полезные вакцинки в действии
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5354
Re: Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера...
Отправлено: 24.06.22 - 10:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой детдомовский приятель Витя винтовкин , когда слышал песню детский дом в исполнении Юры, просто становился в ступор, для него ничего вокруг не имело значения, только этот голос и эти слова:
Детский дом- мой приют
О тебе не поют
Но сердце ты мое тревожишь
Тебя забыть никто не сможет

Со вчерашнего дня хожу сам не свой, самый печальный день для всех сирот страны, он был символом, его песни гимн для всех брошенных и ненужных.
Профайл Посетить вебсайт
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1008
Re: Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера...
Отправлено: 24.06.22 - 10:11
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно,Мразин,редкостный персонаж. Жалко Юру,все нервы он ему вымотал.
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
271
Re: Шатунов за несколько дней до смерти выиграл суд у продюсера...
Отправлено: 24.06.22 - 10:28
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. В машине скорой помощи у него остановилось сердце, но его смогли реанимировать. Артиста успели довезти до больницы, где он и скончался.

Бригада скорой помощи не выехала на вызов к Юрию Шатунову, в результате чего было потеряно 40 минут



Цитата:
22 июня в 23:30 друзьями к нам был доставлен Юрий Шатунов в состоянии клинической смерти


Цитата:
директору Шатунова и его друзьям пришлось везти его в больницу самим.


Какие-то не стыковки. Если друзья сами привезли, почему речь снова и снова о машине скорой помощи?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Iney, юля елиссева, viktorian85

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS