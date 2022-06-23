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≡ Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44526
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
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Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что у любой ситуации, как у "палки", есть два конца - хороший и плохой. Курс рубля бьет по инфляции в Казахстане, но для России казахстанские товары стали более привлекательными.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2604
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
#1
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Выходить надо из Таёжного союза и стать на границе с Россией таможню.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11251
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:33
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Рубь хоть 5 тенге хоть 10 тенге. Цены всё равно ростут. Границы хоть закройте, хоть откройте. Вот наши уже с первого дня как санкции ввели в России , говорят что мы теперь завалим Россию мясом, молоком а на деле себя не можем прокормить. Так что рубль тут не причем :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12690
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 23.06.22 - 17:07
#3
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Рубль по отношению к доллару укрепился По логике в России сейчас должен быть покупной бум
Но нет,там цены взлетели вверх что россиянам этот курс до одного места,они теперь к нам едут закупаться техникой,машинами и аппаратурой
У нас же из за привязки к импорту и логистической монополии из России тенге автоматически просел к рублю
Но вся беда в том что всё это искусственно созданный прецедент Центробанк России пупок себе развязывает придумывая схемы по поднятию курса рубля создавая дочерние (неподсанкционные) банки куда Европа скидывает валюту за газ и откуда уже центробанк эту валюту конвертирует в рубли доказывая всем что Европа расплачивается за газ только в рублях))) По итогу банк,Газпром и правительство РФ на....т только себя,а ну и народ свой чтобы гордился) Мировые экономисты волосы рвут глядя на этот бред крича что это цирк с конями!! Ведь если до этого Россия была просто на газовой игле завися от Европы то к осени когда европейцы зажгут свои ТЭЦ,АЭС и проведут договоры с Азербайджаном по транспортировке их газа Российский курс рухнет со страшной силой,потомучто европейцы сейчас посадили Россию не просто на иглу своим монополизмом покупки газа,а на целую клизму через которую продует всех экономистов России кричащих о суверенности экономики)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14817
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 17:17
#4
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Мы на себе этого не ощущаем как ни странно..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8723
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 23.06.22 - 19:28
#5
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Цитата:
abaika95:
У нас же из за привязки к импорту и логистической монополии из России тенге автоматически просел к рублю

Скажи просто,что Казахстанская экономика не может позволить себе такую роскошь как доллар по 324,это сегодняшний курс если бы рубль был как раньше 6.
Цитата:
abaika95:
Рубль по отношению к доллару укрепился По логике в России сейчас должен быть покупной бум Но нет,там цены взлетели вверх

В Казахстане не взлетели?
Российский сахар как думаешь из-за чего каждый день дорожает,а в России он нафик ни кому не нужен и цена на него стабильная.
Цитата:
abaika95:
Но вся беда в том что всё это искусственно созданный прецедент Центробанк России пупок себе развязывает придумывая схемы по поднятию курса рубля

Зато у нас никто не напрягается,сегодня сразу ещё на 10 пунктов тенге обесценился,здорово правда.Цитата:
abaika95:
Российский курс рухнет со страшной силой

Когда война началась ты то же самое писал,а он чё то взял и окреп до 7 летней давности.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
408
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 20:09
#6
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Цитата:
abaika95:
Мировые экономисты волосы рвут глядя на этот бред крича что это цирк с конями!!

Блумберг почитываю там наоборот пишут что уже 30 компаний газ за рубли покупают и тем самым Путин навязал свои условия всему Евросоюзу. Они же раньше кричали покупать не будут за рубли теперь покупают. А советник президента США по безопасности вообще сказал что российский Центробанк красавчики что так справились с рублём. Так что пофиг кто там рвёт волосы всё нормально будет.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
26
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 23.06.22 - 21:21
#7
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Цитата:
юля елиссева:

....напомните мне кто основатель союза ...и что там стать на гренце с РФ
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
339
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 23.06.22 - 21:26
#8
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была бы у нас крепкая экономика, то никакие курсы не смогли бы поколебать наш тенге. А так в реалии мы только и кричим о нашей независимости, а на деле зависимость полнейшая. За годы независимости почти 30 лет ничего толком и не создали. А степень нашей независимости можно увидеть на стендах у обменных пунктах. Там четко видно насколько мы зависимы от рубля, от доллара и от евро.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
885
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 23.06.22 - 21:36
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Скажи просто,что Казахстанская экономика не может позволить себе такую роскошь как доллар по 324,это сегодняшний курс

Золотые слова!
Помнится не так давно наш Президент поручил правительству повысить доверие к тенге и соответственно укрепить, и стабилизировать его курс!? Сейчас получается, что установленный курс тенге к рублю (который какбэ рыночный) выгребает из карманов обычных граждан, последнее. Т.к. огромный процент потребительских товаров (любой страны производства), импортируется к нам из России.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
835
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 23.06.22 - 21:46
#10
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Цитата:
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты

Источник:


Правильное решение! Защита своего рынка.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2223
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 23:37
#11
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Цитата:
Добринцофф:
Скажи просто,что Казахстанская экономика не может позволить себе такую роскошь как доллар по 324,это сегодняшний курс если бы рубль был как раньше 6.

Так давеча кричали, что тенге слишком сильно укрепляется по отношению к доллару и даже проводили на торгах обратную интервенцию - скупали доллары, чтобы ослабить тенге и укрепить доллар. Доукреплялись, блин, деятели.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15350
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 23:43
#12
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Цитата:
abaika95:
то к осени когда европейцы зажгут свои ТЭЦ,АЭС и проведут договоры с Азербайджаном по транспортировке их газа Российский курс рухнет со страшной силой,потомучто европейцы сейчас посадили Россию не просто на иглу своим монополизмом покупки газа,а на целую клизму через которую продует всех экономистов России кричащих о суверенности экономики)

Пхапха-хахахаха!!!!
Жжешь!
Наверное из-за этого в Европе хотят уменьшить температуру на 2 градуса? И стоимость газа растет тоже по этой причине?
Кстати в украинских источниках есть много про "шантаж" Россией Европы газом. И там же была "неофициальная информация" что лидеры ЕС прилетали в Киев уговорить Зеленского пойти на уступки России. Там же были подозрения что задержка поставок вооружения идет именно из-за давления России на Европу. А Россия сейчас, по факту, поставляет газ за ненужные ей бумажки (евро, которые потратить нигде нельзя) и цифры на мониторах - оттого и всё чаще случаются "аварии" и "тех.обслуживание" газопроводов.

[Исправлено: Victor Yang, 23.06.2022 - 23:46]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
26
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 01:10
#13
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