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Допросы проводились добровольно в присутствии адвокатов и эксперта. По доводам о пытках проведено досудебное расследование, по его результатам слова Нурмагамбетова не подтвердились, в связи с чем дело о пытках было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения

Эксперта Шерцера, на мой взгляд, немного запугали, потому что он сам говорил, что боится за свою жизнь, - продолжил Диас

Следствие прикрепляет к делу рапорт командира СОБРа, что никто из сотрудников СОБР не отказывался выполнять приказы. Но это не может считаться доказательством, так как он написан лицом заинтересованным. Если бы у него оказались неблагонадежные подчиненные, тогда бы он понес за это наказание

Если бы я был на вашем месте, господин прокурор, то я бы поступил как профессор Преображенский, потому что это труд Шариковых и Швондеров

Цитата:Вот типичный примерОбвиняемый оболгал всех подряд,наврал в три короба а ему за это ничего не будетПотомучто обвиняемого к УО нельзя судить за дачу ложных показанийЯкобы презумпция невиновности от этого пострадает))Цитата:А фото можно было выставить эксперта когда он услышал эту фразу?Просто интересно было бы посмотреть на покер фейс)И вот опять факты, доказательства кому они нужны? Если кофейный стаканчик сказал значит так и было)Цитата:Проблема в том что и по факту никто из костанайского СОБРА не сдался и не перешёл на сторону бунтовщиковЦитата:А кофейный стаканчик вообще читал собачье сердце? Он правильно понял главный посыл книги?))Шариков так-то это как раз онКоторого подняли с земли,сделали человеком,швондер приобщил к политике и шарика сразу понесло) не в ту степь)