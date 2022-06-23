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≡ "Мое дело - это большая ошибка" - Диас Нурмагамбетов выступил на прениях в суде. Прокурор просит 2 года условно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44526
"Мое дело - это большая ошибка" - Диас Нурмагамбетов выступил на прениях в суде. Прокурор просит 2 года условно
Отправлено: 23.06.22 - 22:20
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Прения по делу Диаса НУРМАГАМБЕТОВА состоялись сегодня, 23 июня, в суде №2 в Костанае. Его обвиняют в распространении фейков о том, что сотрудники СОБРа переходили на сторону народа во время январских протестов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12690
Re: "Мое дело - это большая ошибка" - Диас...
Отправлено: 23.06.22 - 22:20
#1
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Цитата:
Допросы проводились добровольно в присутствии адвокатов и эксперта. По доводам о пытках проведено досудебное расследование, по его результатам слова Нурмагамбетова не подтвердились, в связи с чем дело о пытках было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения

Вот типичный пример
Обвиняемый оболгал всех подряд,наврал в три короба а ему за это ничего не будет
Потомучто обвиняемого к УО нельзя судить за дачу ложных показаний
Якобы презумпция невиновности от этого пострадает))
Цитата:
Эксперта Шерцера, на мой взгляд, немного запугали, потому что он сам говорил, что боится за свою жизнь, - продолжил Диас

А фото можно было выставить эксперта когда он услышал эту фразу?
Просто интересно было бы посмотреть на покер фейс)
И вот опять факты, доказательства кому они нужны? Если кофейный стаканчик сказал значит так и было)

Цитата:
Следствие прикрепляет к делу рапорт командира СОБРа, что никто из сотрудников СОБР не отказывался выполнять приказы. Но это не может считаться доказательством, так как он написан лицом заинтересованным. Если бы у него оказались неблагонадежные подчиненные, тогда бы он понес за это наказание

Проблема в том что и по факту никто из костанайского СОБРА не сдался и не перешёл на сторону бунтовщиков
Цитата:
Если бы я был на вашем месте, господин прокурор, то я бы поступил как профессор Преображенский, потому что это труд Шариковых и Швондеров

А кофейный стаканчик вообще читал собачье сердце? Он правильно понял главный посыл книги?))
Шариков так-то это как раз он
Которого подняли с земли,сделали человеком,швондер приобщил к политике и шарика сразу понесло) не в ту степь)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2819
Re: "Мое дело - это большая ошибка" - Диас...
Отправлено: 23.06.22 - 22:28
#2
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Цитата:
Прения по делу Диаса НУРМАГАМБЕТОВА состоялись сегодня, 23 июня, в суде №2 Костаная.

Цитата:
Решение суда огласят завтра, 20 июня.

Георгий, у вас время вспять пошло.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5353
Re: "Мое дело - это большая ошибка" - Диас...
Отправлено: 23.06.22 - 23:20
#3
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Сегодня день казахстанской полиции, однако я не спешу поздравляем, потому что по делу артаева Ивана где я присутствовал, пшеничной , у меня несколько раз, воочию видел подставу, провокацию и настоящий спектакль со свидетелями,а судьи как наивные малолетки делали выпуклые глаза и делали вид что ничего не видят. Когда это всё кончится, когда станете нормальными людьми?
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