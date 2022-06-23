Цитата:
Допросы проводились добровольно в присутствии адвокатов и эксперта. По доводам о пытках проведено досудебное расследование, по его результатам слова Нурмагамбетова не подтвердились, в связи с чем дело о пытках было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения
Вот типичный пример
Обвиняемый оболгал всех подряд,наврал в три короба а ему за это ничего не будет
Потомучто обвиняемого к УО нельзя судить за дачу ложных показаний
Якобы презумпция невиновности от этого пострадает))
Цитата:
Эксперта Шерцера, на мой взгляд, немного запугали, потому что он сам говорил, что боится за свою жизнь, - продолжил Диас
А фото можно было выставить эксперта когда он услышал эту фразу?
Просто интересно было бы посмотреть на покер фейс)
И вот опять факты, доказательства кому они нужны? Если кофейный стаканчик сказал значит так и было)
Цитата:
Следствие прикрепляет к делу рапорт командира СОБРа, что никто из сотрудников СОБР не отказывался выполнять приказы. Но это не может считаться доказательством, так как он написан лицом заинтересованным. Если бы у него оказались неблагонадежные подчиненные, тогда бы он понес за это наказание
Проблема в том что и по факту никто из костанайского СОБРА не сдался и не перешёл на сторону бунтовщиков
Цитата:
Если бы я был на вашем месте, господин прокурор, то я бы поступил как профессор Преображенский, потому что это труд Шариковых и Швондеров
А кофейный стаканчик вообще читал собачье сердце? Он правильно понял главный посыл книги?))
Шариков так-то это как раз он
Которого подняли с земли,сделали человеком,швондер приобщил к политике и шарика сразу понесло) не в ту степь)