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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 503 из 503«1...501502503
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17282
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 21:13
#7531
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Цитата:
Эл-починно:
Что то Алекс "ПП" получил и затих опять


Предлагаешь описать
Приготовлении глазуньи?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17282
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 21:17
#7532
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Хотя тут да, тонкости тоже есть.
Турки в отелях всегда спрашивают,
Вам сверху или наоборот.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
171
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 21:20
#7533
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Цитата:
alex_60:
Вам сверху или наоборот.

Ну жив, здоров и то уже радует. ;-)
Значит из отпуска, ещё не акклиматизировался видать. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14811
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 21:29
#7534
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Цитата:
drakon:
Ничего, Марик, заты?...

Надо свою тоже научить стрелять..
Сфоткать, чтобы сравнить..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17282
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 21:31
#7535
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Цитата:
drakon:
вот он гараж, для великов, для всего дома


Там столик, диван, стулья, есть?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25054
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 21:45
#7536
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Цитата:
alex_60:
Там столик, диван, стулья, есть?

Да, и мангал - стоит.Электрический... :lol: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17282
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 21:51
#7537
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Цитата:
drakon:
Да, и мангал - стоит.Электрический.


Настоящий гараж для великов.
Все как положено.
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