Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что у любой ситуации, как у "палки", есть два конца - хороший и плохой. Курс рубля бьет по инфляции в Казахстане, но для России казахстанские товары стали более привлекательными. Читать новость
Рубь хоть 5 тенге хоть 10 тенге. Цены всё равно ростут. Границы хоть закройте, хоть откройте. Вот наши уже с первого дня как санкции ввели в России , говорят что мы теперь завалим Россию мясом, молоком а на деле себя не можем прокормить. Так что рубль тут не причем
Рубль по отношению к доллару укрепился По логике в России сейчас должен быть покупной бум Но нет,там цены взлетели вверх что россиянам этот курс до одного места,они теперь к нам едут закупаться техникой,машинами и аппаратурой У нас же из за привязки к импорту и логистической монополии из России тенге автоматически просел к рублю Но вся беда в том что всё это искусственно созданный прецедент Центробанк России пупок себе развязывает придумывая схемы по поднятию курса рубля создавая дочерние (неподсанкционные) банки куда Европа скидывает валюту за газ и откуда уже центробанк эту валюту конвертирует в рубли доказывая всем что Европа расплачивается за газ только в рублях))) По итогу банк,Газпром и правительство РФ на....т только себя,а ну и народ свой чтобы гордился) Мировые экономисты волосы рвут глядя на этот бред крича что это цирк с конями!! Ведь если до этого Россия была просто на газовой игле завися от Европы то к осени когда европейцы зажгут свои ТЭЦ,АЭС и проведут договоры с Азербайджаном по транспортировке их газа Российский курс рухнет со страшной силой,потомучто европейцы сейчас посадили Россию не просто на иглу своим монополизмом покупки газа,а на целую клизму через которую продует всех экономистов России кричащих о суверенности экономики)
abaika95: Мировые экономисты волосы рвут глядя на этот бред крича что это цирк с конями!!
Блумберг почитываю там наоборот пишут что уже 30 компаний газ за рубли покупают и тем самым Путин навязал свои условия всему Евросоюзу. Они же раньше кричали покупать не будут за рубли теперь покупают. А советник президента США по безопасности вообще сказал что российский Центробанк красавчики что так справились с рублём. Так что пофиг кто там рвёт волосы всё нормально будет.
была бы у нас крепкая экономика, то никакие курсы не смогли бы поколебать наш тенге. А так в реалии мы только и кричим о нашей независимости, а на деле зависимость полнейшая. За годы независимости почти 30 лет ничего толком и не создали. А степень нашей независимости можно увидеть на стендах у обменных пунктах. Там четко видно насколько мы зависимы от рубля, от доллара и от евро.
Добринцофф: Скажи просто,что Казахстанская экономика не может позволить себе такую роскошь как доллар по 324,это сегодняшний курс
Золотые слова! Помнится не так давно наш Президент поручил правительству повысить доверие к тенге и соответственно укрепить, и стабилизировать его курс!? Сейчас получается, что установленный курс тенге к рублю (который какбэ рыночный) выгребает из карманов обычных граждан, последнее. Т.к. огромный процент потребительских товаров (любой страны производства), импортируется к нам из России.
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