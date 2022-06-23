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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17280
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 21:13
#7531
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Цитата:
Эл-починно:
Что то Алекс "ПП" получил и затих опять


Предлагаешь описать
Приготовлении глазуньи?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17280
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 21:17
#7532
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Хотя тут да, тонкости тоже есть.
Турки в отелях всегда спрашивают,
Вам сверху или наоборот.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
171
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 21:20
#7533
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Цитата:
alex_60:
Вам сверху или наоборот.

Ну жив, здоров и то уже радует. ;-)
Значит из отпуска, ещё не акклиматизировался видать. :lol:
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