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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 502 из 503«1...500501502503»
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 21:20
#7516
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Цитата:
alex_60:
Предполагаю, где взял.

Лично моих - два.
Один, спортивный... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17280
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 21:20
#7517
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Цитата:
Эл-починно:
тоже не сразу заметил.


Просто ужас какой то.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17280
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 21:22
#7518
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Цитата:
drakon:
Лично моих - два. Один, спортивный.


Остальные чьи?
Сколько всего?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 21:25
#7519
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Цитата:
alex_60:
Сколько всего?

Всего - четыре, у нас.
Два - моих, Барбары
и внучки... :lol: :oops: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17280
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 21:29
#7520
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Цитата:
drakon:
Всего - четыре, у нас.


Где ты их хранишь то?
Или как машина, на улице стоят?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 21:48
#7521
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Цитата:
alex_60:
Где ты их хранишь то?

Гараж, для великов - нсть... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14810
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 21:57
#7522
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 21:59
#7523
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Алекс, вот он гараж, для великов,
для всего дома... :lol: :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5563
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 23:19
#7524
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Цитата:
drakon:

---Чет не пойму - а почему фото от 111 ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14810
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 23:30
#7525
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Цитата:
Гога:
почему фото от 111 ???

Сгонял туда, сфотал
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
819
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 11:36
#7526
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Цитата:
Гога:
---Чет не пойму - а почему фото от 111 ???

Drakon фотки через 111 грузит) он для него фотохостинг)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14810
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 17:12
#7527
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 17:20
#7528
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Ничего, Марик, заты?... :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 20:26
#7529
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Что то, тихо на форуме - сегодня.
Менты - празднуют,сегодня... :-o :oops:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
171
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.22 - 21:08
#7530
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Что то Алекс "ПП" получил и затих опять :lol:
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