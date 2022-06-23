Отправлено: - 19:28

abaika95:

У нас же из за привязки к импорту и логистической монополии из России тенге автоматически просел к рублю

abaika95:

Рубль по отношению к доллару укрепился По логике в России сейчас должен быть покупной бум Но нет,там цены взлетели вверх

abaika95:

Но вся беда в том что всё это искусственно созданный прецедент Центробанк России пупок себе развязывает придумывая схемы по поднятию курса рубля

abaika95:

Российский курс рухнет со страшной силой

Цитата:Скажи просто,что Казахстанская экономика не может позволить себе такую роскошь как доллар по 324,это сегодняшний курс если бы рубль был как раньше 6.Цитата:В Казахстане не взлетели?Российский сахар как думаешь из-за чего каждый день дорожает,а в России он нафик ни кому не нужен и цена на него стабильная.Цитата:Зато у нас никто не напрягается,сегодня сразу ещё на 10 пунктов тенге обесценился,здорово правда.Цитата:Когда война началась ты то же самое писал,а он чё то взял и окреп до 7 летней давности.