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Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44525
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что у любой ситуации, как у "палки", есть два конца - хороший и плохой. Курс рубля бьет по инфляции в Казахстане, но для России казахстанские товары стали более привлекательными.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2604
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
Выходить надо из Таёжного союза и стать на границе с Россией таможню.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11251
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:33
Цитата:
юля елиссева:Рубь хоть 5 тенге хоть 10 тенге. Цены всё равно ростут. Границы хоть закройте, хоть откройте. Вот наши уже с первого дня как санкции ввели в России , говорят что мы теперь завалим Россию мясом, молоком а на деле себя не можем прокормить. Так что рубль тут не причем
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12689
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 23.06.22 - 17:07
Рубль по отношению к доллару укрепился По логике в России сейчас должен быть покупной бум
Но нет,там цены взлетели вверх что россиянам этот курс до одного места,они теперь к нам едут закупаться техникой,машинами и аппаратурой
У нас же из за привязки к импорту и логистической монополии из России тенге автоматически просел к рублю
Но вся беда в том что всё это искусственно созданный прецедент Центробанк России пупок себе развязывает придумывая схемы по поднятию курса рубля создавая дочерние (неподсанкционные) банки куда Европа скидывает валюту за газ и откуда уже центробанк эту валюту конвертирует в рубли доказывая всем что Европа расплачивается за газ только в рублях))) По итогу банк,Газпром и правительство РФ на....т только себя,а ну и народ свой чтобы гордился) Мировые экономисты волосы рвут глядя на этот бред крича что это цирк с конями!! Ведь если до этого Россия была просто на газовой игле завися от Европы то к осени когда европейцы зажгут свои ТЭЦ,АЭС и проведут договоры с Азербайджаном по транспортировке их газа Российский курс рухнет со страшной силой,потомучто европейцы сейчас посадили Россию не просто на иглу своим монополизмом покупки газа,а на целую клизму через которую продует всех экономистов России кричащих о суверенности экономики)
Но нет,там цены взлетели вверх что россиянам этот курс до одного места,они теперь к нам едут закупаться техникой,машинами и аппаратурой
У нас же из за привязки к импорту и логистической монополии из России тенге автоматически просел к рублю
Но вся беда в том что всё это искусственно созданный прецедент Центробанк России пупок себе развязывает придумывая схемы по поднятию курса рубля создавая дочерние (неподсанкционные) банки куда Европа скидывает валюту за газ и откуда уже центробанк эту валюту конвертирует в рубли доказывая всем что Европа расплачивается за газ только в рублях))) По итогу банк,Газпром и правительство РФ на....т только себя,а ну и народ свой чтобы гордился) Мировые экономисты волосы рвут глядя на этот бред крича что это цирк с конями!! Ведь если до этого Россия была просто на газовой игле завися от Европы то к осени когда европейцы зажгут свои ТЭЦ,АЭС и проведут договоры с Азербайджаном по транспортировке их газа Российский курс рухнет со страшной силой,потомучто европейцы сейчас посадили Россию не просто на иглу своим монополизмом покупки газа,а на целую клизму через которую продует всех экономистов России кричащих о суверенности экономики)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14810
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 17:17
Мы на себе этого не ощущаем как ни странно..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8723
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 23.06.22 - 19:28
Цитата:
Скажи просто,что Казахстанская экономика не может позволить себе такую роскошь как доллар по 324,это сегодняшний курс если бы рубль был как раньше 6.
Цитата:
В Казахстане не взлетели?
Российский сахар как думаешь из-за чего каждый день дорожает,а в России он нафик ни кому не нужен и цена на него стабильная.
Цитата:
Зато у нас никто не напрягается,сегодня сразу ещё на 10 пунктов тенге обесценился,здорово правда.Цитата:
Когда война началась ты то же самое писал,а он чё то взял и окреп до 7 летней давности.
abaika95:
У нас же из за привязки к импорту и логистической монополии из России тенге автоматически просел к рублю
У нас же из за привязки к импорту и логистической монополии из России тенге автоматически просел к рублю
Скажи просто,что Казахстанская экономика не может позволить себе такую роскошь как доллар по 324,это сегодняшний курс если бы рубль был как раньше 6.
Цитата:
abaika95:
Рубль по отношению к доллару укрепился По логике в России сейчас должен быть покупной бум Но нет,там цены взлетели вверх
Рубль по отношению к доллару укрепился По логике в России сейчас должен быть покупной бум Но нет,там цены взлетели вверх
В Казахстане не взлетели?
Российский сахар как думаешь из-за чего каждый день дорожает,а в России он нафик ни кому не нужен и цена на него стабильная.
Цитата:
abaika95:
Но вся беда в том что всё это искусственно созданный прецедент Центробанк России пупок себе развязывает придумывая схемы по поднятию курса рубля
Но вся беда в том что всё это искусственно созданный прецедент Центробанк России пупок себе развязывает придумывая схемы по поднятию курса рубля
Зато у нас никто не напрягается,сегодня сразу ещё на 10 пунктов тенге обесценился,здорово правда.Цитата:
abaika95:
Российский курс рухнет со страшной силой
Российский курс рухнет со страшной силой
Когда война началась ты то же самое писал,а он чё то взял и окреп до 7 летней давности.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 408
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 20:09
Цитата:
Блумберг почитываю там наоборот пишут что уже 30 компаний газ за рубли покупают и тем самым Путин навязал свои условия всему Евросоюзу. Они же раньше кричали покупать не будут за рубли теперь покупают. А советник президента США по безопасности вообще сказал что российский Центробанк красавчики что так справились с рублём. Так что пофиг кто там рвёт волосы всё нормально будет.
abaika95:
Мировые экономисты волосы рвут глядя на этот бред крича что это цирк с конями!!
Мировые экономисты волосы рвут глядя на этот бред крича что это цирк с конями!!
Блумберг почитываю там наоборот пишут что уже 30 компаний газ за рубли покупают и тем самым Путин навязал свои условия всему Евросоюзу. Они же раньше кричали покупать не будут за рубли теперь покупают. А советник президента США по безопасности вообще сказал что российский Центробанк красавчики что так справились с рублём. Так что пофиг кто там рвёт волосы всё нормально будет.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 25
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 23.06.22 - 21:21
Цитата:
....напомните мне кто основатель союза ...и что там стать на гренце с РФ
юля елиссева:
....напомните мне кто основатель союза ...и что там стать на гренце с РФ
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