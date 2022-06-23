Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...

Отправлено: - 17:07

Рубль по отношению к доллару укрепился По логике в России сейчас должен быть покупной бум

Но нет,там цены взлетели вверх что россиянам этот курс до одного места,они теперь к нам едут закупаться техникой,машинами и аппаратурой

У нас же из за привязки к импорту и логистической монополии из России тенге автоматически просел к рублю

Но вся беда в том что всё это искусственно созданный прецедент Центробанк России пупок себе развязывает придумывая схемы по поднятию курса рубля создавая дочерние (неподсанкционные) банки куда Европа скидывает валюту за газ и откуда уже центробанк эту валюту конвертирует в рубли доказывая всем что Европа расплачивается за газ только в рублях))) По итогу банк,Газпром и правительство РФ на....т только себя,а ну и народ свой чтобы гордился) Мировые экономисты волосы рвут глядя на этот бред крича что это цирк с конями!! Ведь если до этого Россия была просто на газовой игле завися от Европы то к осени когда европейцы зажгут свои ТЭЦ,АЭС и проведут договоры с Азербайджаном по транспортировке их газа Российский курс рухнет со страшной силой,потомучто европейцы сейчас посадили Россию не просто на иглу своим монополизмом покупки газа,а на целую клизму через которую продует всех экономистов России кричащих о суверенности экономики)