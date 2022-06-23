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≡ «Деньги тратила на продукты и жилье» - Приговор по делу о сдаче несуществующих квартир вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44525
«Деньги тратила на продукты и жилье» - Приговор по делу о сдаче несуществующих квартир вынесли в Костанае
Отправлено: 23.06.22 - 14:10
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Кристина Коробка сообщила суду, что выросла в детском доме Рудного, после 9-го класса ее направили учиться в костанайский колледж с проживанием в общежитии по ул. Баймагамбетова. Когда закончила колледж, испытывала финансовые трудности.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14800
Re: «Деньги тратила на продукты и жилье» - Приговор по делу о...
Отправлено: 23.06.22 - 14:10
#1
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Условка нормально..
Нечего ей сидеть на зоне, если люди сами ей бабуи отдавали..
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