Отправлено: - 12:49

ACROS:

в Италии у разрушенного Коллизея, случайно, не спрашивали у римского акима: ....вам не стыдно, тут находиться,

Цитата:Надо у акима графства Уилтшир спросить, чего у него там на руинах Стоунхеджа одни булыжники валяются? Непорядок! Надо туда нашего акима. Он быстро из этих булыжников домишко построит, чтобы стыдно не было перед туристами :))