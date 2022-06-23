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Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к сентябрю
Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к сентябрю
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44523
Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к сентябрю
Отправлено: 23.06.22 - 10:02
Дом Ахмета Байтурсынова в Костанайской области, который снесли после некачественной реставрации, введут в эксплуатацию к сентябрю, заявил аким региона Архимед Мухамбетов. В ближайшее время акимат объявит конкурс на строительно-монтажные работы.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2603
Re: Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к...
Отправлено: 23.06.22 - 10:02
будет новодел весьма отдаленно напоминающий дом, где жил главный идеолог Алаш орды - Байтурсынов.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1004
Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к сентябрю
Отправлено: 23.06.22 - 10:21
Ну вот честно,кому он там нужен? И дорога в аул для 200чел за многие миллиарды,кому нужна? Лучше этих жителей переселите в Кунай в новостройки и всем лучше будет.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3181
Re: Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к...
Отправлено: 23.06.22 - 10:43
Цитата:
Ё-моё!!
Гулять, так гулять, тем более деньги "ничейные", бюджетнык:
!) Евроремонт ( что бы туристам не стыдно было и ходить по комнатам в полный рост, а не по пластунски)
2) Воду и канализацию провести ( что бы гостям из Астаны не было стыдно и можно было и пописать и покакать и руки помыть))
3) Свет, газ провести ( что бы было тепло и тёплые полы были)
4) Асфальт и брусчатка ( что бы гости и туристы не поломали каблучки и не запачкали обувь)
5) Приобрести служебный авто с кожей, желательно белой, кондёр, муз.центр и прочие навороты; примерно TLC -200 чёрного цвета.
6) Набрать штат сотрудников( эксурсовод, сторож, слесарь-сантехник, истопник, электрик, водитель, ну и заведующий дом-музеем)
юля елиссева:
будет новодел весьма
будет новодел весьма
Ё-моё!!
Гулять, так гулять, тем более деньги "ничейные", бюджетнык:
!) Евроремонт ( что бы туристам не стыдно было и ходить по комнатам в полный рост, а не по пластунски)
2) Воду и канализацию провести ( что бы гостям из Астаны не было стыдно и можно было и пописать и покакать и руки помыть))
3) Свет, газ провести ( что бы было тепло и тёплые полы были)
4) Асфальт и брусчатка ( что бы гости и туристы не поломали каблучки и не запачкали обувь)
5) Приобрести служебный авто с кожей, желательно белой, кондёр, муз.центр и прочие навороты; примерно TLC -200 чёрного цвета.
6) Набрать штат сотрудников( эксурсовод, сторож, слесарь-сантехник, истопник, электрик, водитель, ну и заведующий дом-музеем)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3181
Re: Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к...
Отправлено: 23.06.22 - 10:50
Цитата://Они мне задавали вопросы внутри дома: "Вам не стыдно в этом доме находиться?//
Интересно: - эти блогеры, журналисты, бывая за границей, например в Италии у разрушенного Коллизея, случайно, не спрашивали у римского акима: ....вам не стыдно, тут находиться, сделайте хотя бы евроремонт нашими приезжими гастарбайтерами-узбеками...., ну и далее по тексту что им на ум взбредёт......."
Интересно: - эти блогеры, журналисты, бывая за границей, например в Италии у разрушенного Коллизея, случайно, не спрашивали у римского акима: ....вам не стыдно, тут находиться, сделайте хотя бы евроремонт нашими приезжими гастарбайтерами-узбеками...., ну и далее по тексту что им на ум взбредёт......."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12688
Re: Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к...
Отправлено: 23.06.22 - 10:51
А был ли мальчик?
Точнее был ли дом вообще там?
Если как пишут там исторический один фундамент от дома в котором предположительно жил Байтурсынов,то можно ли считать ту часть строения (95% от всего дома) точнее,новодел 2009 года который построили местные жители по типу того как бы мог выглядить тот настоящий дом, домом в котором жил Байтурсынов?
Напоминает Старый философский парадокс
Если в музейном деревянном корабле 1680 года постройки каждый год менять по одной прогнившей доске то когда в этом корабле останется только 10% старых оригинальных досок а остальные будут новые можно ли считать этот корабль тем самым старинным кораблем?
Точнее был ли дом вообще там?
Если как пишут там исторический один фундамент от дома в котором предположительно жил Байтурсынов,то можно ли считать ту часть строения (95% от всего дома) точнее,новодел 2009 года который построили местные жители по типу того как бы мог выглядить тот настоящий дом, домом в котором жил Байтурсынов?
Напоминает Старый философский парадокс
Если в музейном деревянном корабле 1680 года постройки каждый год менять по одной прогнившей доске то когда в этом корабле останется только 10% старых оригинальных досок а остальные будут новые можно ли считать этот корабль тем самым старинным кораблем?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12688
Re: Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к...
Отправлено: 23.06.22 - 11:03
В ту же корзину крейсер Аврора в котором после реконструкции 80ых годов из оригинального только часть рубки осталось,остальное уже наводел
Так вот можно ли считать этот крейсер тем самым крейсером который участвовал в цусимском сражении? И если к примеру из старых частей крейсера построить новый корабль и поставить рядом с реконструируемым,какой из них будет тем самым настоящим?)
Так вот можно ли считать этот крейсер тем самым крейсером который участвовал в цусимском сражении? И если к примеру из старых частей крейсера построить новый корабль и поставить рядом с реконструируемым,какой из них будет тем самым настоящим?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2603
Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к сентябрю
Отправлено: 23.06.22 - 12:49
Цитата:
Надо у акима графства Уилтшир спросить, чего у него там на руинах Стоунхеджа одни булыжники валяются? Непорядок! Надо туда нашего акима. Он быстро из этих булыжников домишко построит, чтобы стыдно не было перед туристами :))
ACROS:
в Италии у разрушенного Коллизея, случайно, не спрашивали у римского акима: ....вам не стыдно, тут находиться,
в Италии у разрушенного Коллизея, случайно, не спрашивали у римского акима: ....вам не стыдно, тут находиться,
Надо у акима графства Уилтшир спросить, чего у него там на руинах Стоунхеджа одни булыжники валяются? Непорядок! Надо туда нашего акима. Он быстро из этих булыжников домишко построит, чтобы стыдно не было перед туристами :))
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