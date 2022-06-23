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≡ В Карасуском районе прошла XXXV летняя спартакиада "Тын-Целина"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44523
В Карасуском районе прошла XXXV летняя спартакиада "Тын-Целина"
Отправлено: 23.06.22 - 11:27
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После трехлетнего перерыва состоялась XXXV по счету летняя спартакиада Карасуского района "Тын-Целина" с участием лучших спортсменов региона, которые соревновались в 15 видах спорта.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
819
Re: В Карасуском районе прошла XXXV летняя спартакиада...
Отправлено: 23.06.22 - 11:27
#1
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Вести с Родины) спасибо, Мейрам!) вечером видео посмотрю, поищу знакомых "старичков"))
Ждем побед наших на областных соревнованиях)
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