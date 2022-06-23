Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к сентябрю

Отправлено: - 10:21

Ну вот честно,кому он там нужен? И дорога в аул для 200чел за многие миллиарды,кому нужна? Лучше этих жителей переселите в Кунай в новостройки и всем лучше будет.