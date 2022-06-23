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≡ Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к сентябрю
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44521
Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к сентябрю
Отправлено: 23.06.22 - 10:02
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Дом Ахмета Байтурсынова в Костанайской области, который снесли после некачественной реставрации, введут в эксплуатацию к сентябрю, заявил аким региона Архимед Мухамбетов. В ближайшее время акимат объявит конкурс на строительно-монтажные работы.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2601
Re: Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к...
Отправлено: 23.06.22 - 10:02
#1
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будет новодел весьма отдаленно напоминающий дом, где жил главный идеолог Алаш орды - Байтурсынов.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1004
Дом Байтурсынова в Костанайской области обещают построить к сентябрю
Отправлено: 23.06.22 - 10:21
#2
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Ну вот честно,кому он там нужен? И дорога в аул для 200чел за многие миллиарды,кому нужна? Лучше этих жителей переселите в Кунай в новостройки и всем лучше будет.
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